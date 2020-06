WIFI Online Infotage: WIFI Wien lädt zur Online Präsentation des neuen Kursprogramms

Von 22. bis 25. Juni unter www.wifiwien.at/online-infotage neues Kursprogramm in knapp 60 Online-Live-Info-Veranstaltungen und an virtuellen Beratungsständen im Live Chat kennenlernen

Wien (OTS) - Von 22. bis 25. Juni veranstaltet das WIFI Wien, Österreichs größter und vielfältigster Bildungsanbieter, erstmals die WIFI Online Infotage unter www.wifiwien.at/online-infotage. „Die letzten Wochen bestimmte Corona unser Leben. Das Gute an der Krise: Wir schalteten den Digitalisierungsturbo ein und arbeiteten intensiv daran, unser vielfältiges Aus- und Weiterbildungsprogramm für Herbst in einem neuen interaktiven Online Format zu präsentieren. Eine Premiere, auf die wir uns sehr freuen!“, betont Mag. Barbara Kluger-Schieder, Institutsleiterin des WIFI Wien, und ergänzt: „Der WIFI Wien-Tag der offenen Tür geht online und wird zu den WIFI Online Infotagen.“

An vier Tagen, jeweils von 15 bis 20 Uhr, erhalten Interessierte in knapp 60 Online-Live-Info-Veranstaltungen die wichtigsten Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten − und das völlig sicher, bequem ohne Anreise, flexibel je nach persönlichen Interessen und kostenlos. Virtuelle Beratungsstände laden ein, individuell im Live-Chat herauszufinden, welcher Kurs der richtige ist.

Zukunft planen mit dem WIFI Wien

Jeder Infotag ist einem anderen Themenbereich gewidmet. Am ersten Tag stehen IT und Medienkompetenz am Programm und am zweiten Tag folgen die Schwerpunkte Meister- und Befähigungsprüfung. Der dritte Infotag findet unter dem Motto Betriebswirtschaft, Branchen, akademisches Angebot und Berufsreifeprüfung statt. Die Themen Management, Beratung und Training stehen am Tag 4 im Mittelpunkt.

„Lebenslange Weiterbildung ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen, um fit für persönliche und berufliche Herausforderungen zu sein. Unsere Online Infotage geben Antwort auf die entscheidende Frage: Welche persönlichen und fachlichen Kompetenzen brauche ich, um gut in eine bewegte Zukunft zu steuern? Das WIFI Wien ist auf diesem Weg der perfekte Lernbegleiter“, weiß WIFI Wien-Institutsleiterin Mag. Barbara Kluger-Schieder.

Das WIFI Wien lädt zur Premiere ins Netz

Die ersten WIFI Online Infotage gehen über die virtuelle Bühne und bieten an vier Tagen ein vielfältiges Programm:

55 Live-Infotermine zur Aus- und Weiterbildung: Zu fixen Terminen können Interessierte live im virtuellen Klassenraum dabei sein und sich mit dem Trainer austauschen. Die Aufzeichnungen stehen auch danach zur Verfügung.

2 Live-Infotermine zu Förderungen: Interessierte erhalten einen kompakten Überblick über Förderungen in der Aus- und Weiterbildung. Das AMS, der waff und weitere Institutionen unterstützen abhängig vom jeweiligen Förderungsschwerpunkt Arbeitssuchende und Wiedereinsteiger, aber auch Unternehmen und Beschäftigte bei ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Virtuelle Beratungsstände, ohne Anmeldung:

Bildungs- und Berufsberatung

Kundenservice-Kursberatung

Online Lernen-Beratung

Werbe Akademie

Berufsakademie des WIFI Wien

FirmenInternTraining

Floristen-Showtraining

Bildungsangebot im Bereich Tourismus- und Freizeitwirtschaft

waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond

Gewinnspiel: Das WIFI Wien verlost zehnmal 150 Euro Bildungsgutscheine für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

WIFI Online Infotage

WANN: 22. bis 25. Juni I 15:00 bis 20:00 Uhr

PROGRAMM UND TEILNAHME: www.wifiwien.at/online-infotage

Rückfragen & Kontakt:

WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien am wko campus wien

Dr. Brigitte Wimmer

Öffentlichkeitsarbeit

T 01 476 77-5316 I E wimmer @ wifiwien.at I H www.wifiwien.at