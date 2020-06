Virtuelle Nagarro Event-Serie "The Rise of The New Enterprise"

Ab 16.6. bis 2.7. teilt Nagarro in sechs 90-Minuten Tracks aktuelle Erkenntnisse zur Digitalisierung nach dem Lockdown.

Wien (OTS) - Mitte Juni startet der internationale Digitalisierungs- und Software-Experte Nagarro die virtuelle Event-Serie „The Rise of The New Enterprise“. In sechs 90-Minuten Tracks teilt Nagarro aktuelle Erkenntnisse zur Digitalisierung nach dem Lockdown. Auf dem Programm stehen Expertenvorträge, Kunden Best-Practices, CIO Umfragen sowie interaktive Sessions und Live Entertainment Acts.

Wie richten Unternehmen ihre digitale Strategie in der „neuen Normalität“ aus? Mit dieser Frage beschäftigen sich Führungskräfte nach den jüngsten Ereignissen. Zwar haben sich die Technologiekonzepte nicht grundlegend verändert, aber der Blick der Marktteilnehmer ist aus vielerlei Gründen ein anderer geworden: Steigender Konkurrenzdruck, veränderte Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit, Distanz oder Absenz von Mitarbeitern, Infrastrukturfragen u.v.m. zwingen zum Neudenken und zur raschen Anpassung.

Digitalisierung neu bewerten

Nagarro hat mit CIOs rund um den Globus gesprochen und Technologietrends wie Big Data, IoT oder Künstliche Intelligenz auf die neue Situation projiziert. Die Event-Serie „The Rise of the New Enterprise“ zeigt, wie Marktteilnehmer die Lage einschätzen und welchen Beitrag Technologien, aber auch ein Umdenken im kulturellen Mindset, gerade jetzt leisten können. Nagarro Managing Director Thomas Riedl: „Das nächste halbe Jahr wird darüber entscheiden, wie nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg in der Post-Corona-Zukunft gelingt. Die Event-Serie soll Unternehmen dabei helfen, neu zu disponieren und Konzepte kennenzulernen“ , so Riedl.

Sechs Tracks von 16. Juni bis 2. Juli

Den Auftakt macht am Dienstag, den 16. Juni ab 17:00 Uhr der Opening-Track mit ersten Einblicken, was das „New Enterprise“ ausmacht. Jeweils donnerstags und dienstags folgen Themenschwerpunkte wie Smarter Services, Connected Worker, Big Data, Cloud, Online Collaboration inklusive Kunden Best Practices, Interaktion und Live-Demos. Eine Live-Band bildet den Auftakt und Abschluss jedes Events. Die Sessions werden in englischer Sprache abgehalten. Die Teilnahme ist kostenlos und kann online über https://www.nagarro.com/event/turntable-new-enterprise angemeldet werden. Den Abschluss macht das Thema Enterprise Agility am 2. Juli 2020.

Alle Termine, Details und Registrierung unter https://www.nagarro.com/event/turntable-new-enterprise

