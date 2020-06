FPÖ – Schnedlitz: Schwarze Scheinwelt hat ihre Hauptstadt in Innsbruck – wo die Gier feiert

Wenn die ÖVP von einer „Erfolgsgeschichte“ fantasiert, kann es sich nur um Bürgertäuschung handeln

Wien (OTS) - In der ORF-Pressestunde fantasiert der Tiroler Landeshauptmann von einer „Erfolgsgeschichte“, wie er den ‚Kampf gegen Corona‘ gewonnen hätte. So behauptet er, dass nach dem ersten Fall einer Infektion am 7. März, innerhalb von fünf Tagen die Wintersaison durch ihn beendet wurde. „Dabei vergisst er, dass bereits am 5. März Österreich und vor allem Tirol, als ein Corona-Risikoland bezeichnet wurde. Der schwarze Landeshauptmann faselt sich in eine Fantasiewelt, die so nicht stattgefunden hat“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Fakt ist aber, dass die ÖVP in Tirol die Schließung des Tourismus für ihre Klientelpolitik, Stichwort ‚Adlerrunde‘, anscheinend bewusst verzögerte. Gerade diese Clique an hohen Persönlichkeiten ‚ist so schwarz, dass sie sogar in einem Tunnel einen Schatten wirft‘“, so Schnedlitz und weiter: „Der Landeshauptmann redet sich in eine Traumwelt und versucht unentwegt Österreichs Bürger zu täuschen. Nicht umsonst haben auch ausländische Medien scharf auf Tirol reagiert und es als das Gebiet bezeichnet, ‚wo die Gier feiert‘“

