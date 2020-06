Mercato Rosso – Der neue Talk mit Barbara Novak

Nächste Sendung zum Thema Arbeit unter dem Titel „Ka Leiberl für Hackler?“. Gäste im Studio: ÖGB Vize-Präsidentin Korinna Schumann und Schauspieler Stefano Bernardin.

Wien (OTS/SPW) - Auch diese Woche lädt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“ mit Menschen, Meinungen und Melange im traditionellen Radioformat! Heute mehr denn je ist es wichtig, prekäre Arbeitsverhältnisse aufzuzeigen und gemeinsam dagegenzuhalten! In der kommenden Sendung von "Mercato Rosso" begrüßt Barbara Novak zum Thema Arbeit unter dem Titel „Ka Leiberl für Hackler?“ die Gewerkschafterin und ÖGB Vize-Präsidentin Korinna Schumann sowie den Schauspieler Stefano Bernardin im Studio. Gesprochen wird u. a. über die wahren Leistungsträgerinnen und Leistungsträger unserer Gesellschaft und was die Digitalisierung in der Kunst- und Kulturbranche bereits bewirkt hat und noch möglicherweise bewirken wird.

Diese Sendung ist ab heute, Sonntag, den 7. Juni 2020, ab Vormittag unter https://mercatorosso.wien verfügbar!

Über „Mercato Rosso

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, lädt wöchentlich zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast wöchentlich ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien