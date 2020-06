„ORF III Themenmontag“ zur Lebensmittelindustrie mit u. a. Premiere „Die Tricks mit Olivenöl“ und Talk über Unverträglichkeiten

Außerdem: Präsentation „Digital Austria“ am Vormittag live

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 8. Juni 2020 steht ganz im Zeichen der Lebensmittelindustrie und der Mittel und Methoden, mit denen günstiges und oft nur scheinbar gesundes Gemüse auf den Markt gebracht wird.

Am Vormittag gibt Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck gemeinsam mit zahlreichen Expertinnen und Experten den Startschuss für den Digitalen Aktionsplan Austria. ORF III zeigt die Präsentation der Maßnahmen für die Wirtschaft um 11.00 Uhr live unter dem Titel „Zukunft digital gestalten: Digital Austria“. Außerdem werden eine brandaktuelle Studie zum Thema und „Best Practice Beispiele“ vorgestellt. Durch die Sendung führt Moderatorin Nina Kraft.

Der „ORF III Themenmontag“ beleuchtet um 20.15 Uhr in einer Neuproduktion von Liza Enzinger „Die Tricks mit Olivenöl“. Olivenöl ist der Schmierstoff der modernen Ernährung: Aus griechischen Hainen kalt gepresst und direkt auf unseren Salat – so jedenfalls stellen sich die Konsumentin und der Konsument das vor. Doch schon wegen der großen Menge, in denen Olivenöl heute verbraucht wird, ist der Markt anfällig für Manipulationen und kriminelle Machenschaften. Das beginnt schon bei Labels und Produktionsbezeichnungen, die die wahre Herkunft verschleiern sollen. Es ist durchaus üblich, dass Öle aus ganz Europa mit griechischem zusammengemischt werden. Auch das Strecken mit billigem Rapsöl kommt immer wieder vor – nur ein kleiner Teil davon fliegt bei Zollkontrollen auf.

Die nachfolgenden Dokus befassen sich mit den „Tricks mit Obst und Gemüse“ (21.05 Uhr) und mit „Europas dreckiger Ernte – Das Leid hinter dem Geschäft mit Obst und Gemüse“ (21.55 Uhr). Abschließend um 22.30 Uhr heißt es bei „Themenmontag – Der Talk“ mit Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer „Gluten Abend! Wie gefährlich sind Lebensmittel-Unverträglichkeiten?“.

