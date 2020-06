FPÖ – Schnedlitz zu Ischgl: „Ungeheuerliche Vorgangsweise“

Von uns geforderter Corona-Untersuchungsausschuss wird kommen

Wien (OTS) - „Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht neue Erkenntnisse rund um das Versagen in der Corona-Causa ‚Ischgl‘ auftauchen. Vom ‚wir haben Alles richtiggemacht', wie von den Tiroler Behörden immer wieder betont wurde, sind wir nun schon Lichtjahre entfernt.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz den aktuellen Artikel im Nachrichtenmagazin „profil“, wonach mehrere Après-Ski-Lokale in Ischgl offenblieben, obschon eine behördliche Schließung angeordnet wurde. „Wenn bei diesem feuchtfröhlichen Treiben laut ‚profil‘ auch noch die Polizei mehr oder weniger wegsah und nicht gegen die Verstöße vorging, dann ist das eine ‚ungeheuerliche Vorgangsweise'. Hier hat nun auch Innenminister Nehammer einen gewaltigen Aufklärungsbedarf“, betonte Schnedlitz.

"In Ischgl hat man es anscheinend billigend und sehr locker in Kauf genommen, dass ganz Europa mit Infizierten aus diesem Skiort überschwemmt wird. Aus wirtschaftlichen Gründen und Profitgier die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel zu setzen, ist unentschuldbar", so Schnedlitz und weiter: „Langsam wird klarer, warum Schwarz und Grün den von uns geforderten Corona-Untersuchungsausschuss verhindern wollen. Kurz, Kogler und Co. sei aber ins Stammbuch geschrieben: ‚Dieser Untersuchungsausschuss wird kommen - das ist so sicher wie das Amen im Gebet‘.“

