Nepp fordert Öffnung der Fußball-Bundesliga für Zuschauer

„Wenn bei der „Black-Lives-Matter“-Demo 50.000 Personen dicht aneinander gedrängt erlaubt sind, dann muss ‚gleiches Recht für alle‘ gelten“

Wien (OTS) - Der FPÖ-Wien Chef und Vizebürgermeister Dominik Nepp fordert die Öffnung der Fußball-Bundesliga für Zuschauer. Anlass dieser Forderung ist die Tatsache, dass alleine bei der am Donnerstag stattgefundenen „Black-Lives-Matter“-Demo laut Schätzungen der Polizei in etwa 50.000 Personen teilgenommen haben.



„Dichtgedrängt standen 50.000 Demoteilnehmer nebeneinander, wie wir von etlichen Medienfotos entnehmen können. Also entweder war diese Demo gestern - was das Coronavirus anbelangt – harmlos, dann muss man aber auch andere Massenveranstaltungen wie etwa bei Fußballevents oder auch in Clubs- und Diskotheken wieder erlauben“, so Nepp. Ansonsten wäre für Nepp im logischen Umkehrschluss die gestrige Demo nicht „harmlos“ gewesen und hätte somit „die Gesundheit und im weiteren Verlauf etliche Menschenleben gefährdet“.



Nepp: „In diesem Fall hätte man die Veranstaltung allerdings mit sofortiger Wirkung abbrechen oder untersagen müssen. So, wie das hier gehandhabt wurde, drängt sich der Verdacht auf, Veranstaltungen nach subjektivem und persönlichem Gutdünken zu genehmigen – je nachdem, ob diese der Regierung genehm oder nicht genehm ist“, führt Nepp aus.



Der Wiener FPÖ-Chef kann eine derartige Herangehensweise daher nicht nachvollziehen und fordert „gleiches Recht für alle“: „Die Bundesregierung kann also nach dem gestrigen Präzedenzfall die Pforten für Zuschauer der Fußball-Bundesliga öffnen!“ (Schluss)



