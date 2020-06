Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf Truppenbesuch in Kärnten

Tanner: „Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit und Ihre Leistungen bedanken“

Wien (OTS) - Am Freitag, den 5. Juni 2020, besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Soldatinnen und Soldaten in Kärnten. Gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser erfolgte ein Lokalaugenschein bei den im Assistenzeinsatz stehenden Milizsoldaten des Jägerbataillons Kärnten am Grenzübergang Karawankentunnel.

Einweisung in die Aufgaben der Kärntner Soldaten:

In der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne wurde Bundesministerin Tanner zunächst durch den Militärkommandanten von Kärnten, Brigadier Walter Gitschthaler, über den laufenden Assistenzeinsatz informiert. Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung des Jägerbataillons 25 durch Oberst Alexander Raszer, dem Kommandanten des einzigen Luftlandeverbandes des Österreichischen Bundesheeres.

Einsatz am Karawankentunnel:

Am frühen Nachmittag erfolgte durch Klaudia Tanner, gemeinsam mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, ein Lokalaugenschein am Grenzübergang Karawankentunnel. Hier wurden die Besucher durch die Kompaniekommandanten in das Einsatzspektrum ihres Verantwortungsbereiches an der Grenze eingewiesen. Derzeit unterstützen rund 250 Soldatinnen und Soldaten die Behörden und Organisationen im Grenzmanagement in Kärnten. Die Soldaten erfüllen Aufträge der Gesundheitsbehörde zur Eindämmung des Coronavirus aber auch Aufträge der Landespolizeidirektion zur Verhinderung von illegaler Migration.

„Ich bin von der Professionalität und der Motivation der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten, die mit den zivilen Einsatzorganisationen vor Ort hervorragend zusammenarbeiten, sehr beeindruckt. Sie kontrollieren hier am Grenzübergang täglich tausende von Fahrzeugen und führen dementsprechend viele Gesundheitskontrollen durch. Gemeinsam sorgen wir für den Schutz und die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung. Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich bei allen für die gute Zusammenarbeit und die erbrachten Leistungen zu bedanken“, so Verteidigungsministerin Tanner.

Die Verteidigungsministerin nahm sich auch Zeit für persönliche Gespräche mit den Assistenzsoldaten vor Ort. Sie erkundigte sich über ihre Aufgaben und Tätigkeiten sowie über Eindrücke und Erfahrungen, die die Soldaten im Rahmen ihres Einsatzes gesammelt hatten.

