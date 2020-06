AVISO: Pressekonferenz: Präsentation des 1. Teils der Studie „COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen“

Präsentation des 1. Teils der Studie „COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen“ und weitere Lockerungsempfehlungen für Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen

Wien (OTS/BMSGPK) - Ältere Menschen zählen zur Hochrisikogruppe in Hinblick auf COVID-19. Besonders schützenswert sind daher auch BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen, für die während Corona besondere Besuchsregelungen gelten. Aufgrund der geänderten epidemiologischen Rahmenbedingungen hat das Sozialministerium in enger Abstimmung mit den Bundesländern, Trägern und Interessensvertretungen Anpassungen der Lockerungen für Besuche in Altenheimen erarbeitet, ebenso wie Empfehlungen zur Lockerung der Einschränkungen in Behinderteneinrichtungen.

Die psychische Gesundheit und das soziale Wohlbefinden sind Teil unserer gesamten Gesundheit. Daher sind weitere Öffnungsschritte immer auch unter diesen Gesichtspunkten zu diskutieren, ebenso wie unter Einhaltung der bestehenden Regelungen und der Rechte von BewohnerInnen von Institutionen.

Präsentiert wird im Rahmen der Pressekonferenz auch der 1. Teil der Studie „COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen“ seitens der Gesundheit Österreich, mit Auswertungen zu den Auswirkungen von COVID-19 in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege und -betreuung.

Es informieren:

Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Maria Katharina Moser, Diakonie Österreich

Elisabeth Rappold, Gesundheit Österreich GmbH, Studienautorin

Susanne Jaquemar, Vertretungsnetz/Bewohnervertretung





Auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist nur ein begrenztes Kontingent an TeilnehmerInnen vor Ort möglich. Wir müssen Sie daher um Anmeldung an pressesprecher@sozialministerium.at bitten.

Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!

Datum: 09.06.2020, 09:30 Uhr

Ort: Sozialministerium, Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.sozialministerium.at

