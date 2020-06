„Beweg Dich!“: Die Österreichische Post startet Gutscheinaktion am Postsportplatz in Hernals

Mit dieser Aktion unterstützt die Post alle Sportinteressierten und den Postsportverein

Wien (OTS) - Die Fahrpläne für Öffnungen auch im Sportbereich haben begonnen. Mit der Gutschein-Aktion „Beweg Dich!“ möchte die Österreichische Post in Zusammenarbeit mit dem Postsportverein Kinder, Jugendliche und Erwachsene jetzt zur Buchung von Sportaktivitäten am Postsportplatz in Hernals motivieren und in schwierigen Zeiten unterstützen.

1.000 Sportaktivitäten zum halben Preis am Postsportplatz



Die Sport-Aktivgutscheine ermöglichen Sporteinheiten zum halben Preis zu buchen und sind über den Postsportverein erhältlich. Es liegen 1.000 Gutscheine für die Sportarten Tennis, Beachvolleyball, Squash und Minigolf auf; die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Zielgruppe sind alle Interessierten, alle Altersgruppen, die bereits Sport treiben oder jene, die einen neuen Sport ausprobieren oder eine Sportaktivität schenken möchten.



Die Post AG, als Eigentümerin des Postsportareals und der Postsportverein als Pächter möchten nach einer langen Durststrecke ohne Sport eine Mobilisierung für Sportaktivitäten am Postsportareal erreichen und gleichzeitig die Vereinsaktivitäten unterstützen. In diesem Sinn unterstützt die Aktion Beweg Dich! auch die bundesweite Aktion #bleibimVerein, initiiert von der Bundesportorganisation Sport Austria.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Michael Homola

Leitung Presse

+43 57767 - 32010

michael.homola @ post.at