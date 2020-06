Bundesministerin Schramböck startet „Digitalen Aktionsplan Austria“

Belebung der Wirtschaft und zusätzliche Arbeitsplätze als Schwerpunkt - Digitale Transformation bringt 20.000 Arbeitsplätze und 1,9 Prozent BIP-Wachstum pro Jahr

Wien (OTS/BMDW/BHÖ) - Am Montag, den 8. Juni um 11.00 Uhr gibt Bundesministerin Margarete Schramböck den offiziellen Startschuss für den Digitalen Aktionsplan Austria. Der gemeinsam mit Experten und Stakeholdern entwickelte Aktionsplan bringt strategisch fundierte Umsetzungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Digitalisierung in Österreich. Erster Schwerpunkt sind Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft, darunter der Ausbau von E-Commerce, maßgeschneiderte Mitarbeiterqualifizierung und gezielte Förderungen und Programme für KMU. Bei der Kick-off-Veranstaltung des Digitalen Aktionsplans werden konkrete digitale Transformationsprojekte aus zahlreichen Sparten der Wirtschaft präsentiert.

Neue accenture-Studie: Erfolgreiche Digitalisierung bringt 20.000 neue Jobs pro Jahr

Im Auftrag des BMDW hat das Beratungsunternehmen accenture in einer Studie die Auswirkungen erfolgreicher digitaler Transformation berechnet. Bis zu 1,9 Prozent zusätzliches BIP-Wachstum sind in Österreich durch Investitionen in Digitalisierung möglich. Allein der verstärkte Einsatz Künstlicher Intelligenz bringt Österreich bis 2035 rund sieben Milliarden Euro mehr Wertschöpfung, zeigt die Studie. Durch Digitalisierung könnten jährlich rund 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Schon heute verdanken wir jeden zweiten neuen Arbeitsplatz der digitalen Transformation, so die Studie.

Live-Stream und live auf ORF III

„Digitalisierung wird als Hebel für Wachstum und Arbeitsplätze immer wichtiger – und macht unsere Wirtschaft krisenfester. Wir schaffen dafür mit dem Digitalen Aktionsplan Austria bestmögliche Rahmenbedingungen“, so Digitalministerin Schramböck. Die Startveranstaltung für den Digitalen Aktionsplan Austria findet unter strenger Einhaltung der geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen statt und wird sowohl von ORF III live übertragen und auch als Live-Stream in der ORF TvThek angeboten

