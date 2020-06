VP-Gerstl: Opposition übertrifft sich gegenseitig beim Verdrehen von Tatsachen!

Zuständigkeit für Lieferung von Beweismitteln ist klar geregelt

Wien (OTS) - Für den ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss Wolfgang Gerstl hat die heutige Befragung von Bundesminister Karl Nehammer vor allem eines gezeigt: "Der Opposition ist jedes Mittel Recht, um ihr Storytelling je nach Lust und Laune umzudrehen, auszudehnen und hinzubiegen. So kann man keine seriöse Aufklärungsarbeit betreiben", so Gerstl. In der Frage der Lieferung des Ibiza-Videos und von Chatprotokollen sei die Rechtslage eindeutig: "Die Staatsanwaltschaften sind Herrinnen des Verfahrens, sie beauftragten die ermittelnden Behörden, entscheiden über konkrete Ermittlungsschritte, wie z.B. Handyauswertungen und letzten Endes auch, wann welche Akten geliefert werden", erklärt Gerstl. Zudem wurde heute auch nachweisbar belegt, dass die Staatsanwaltschaft ab dem 21. April über die Sicherstellung des Videos informiert war. Anschließend wurden die Aufnahmen mehrfach in den Räumlichkeiten der SOKO Tape besichtigt. "Die Erzählung der Opposition führt damit einmal mehr ins Leere. Denn feststeht, dass das Bundeskriminalamt ausschließlich im staatsanwaltschaftlichen Auftrag tätig wurde und genauso ist es auch gesetzlich vorgesehen", so Gerstl.

Kritik übt der ÖVP-Fraktionsführer an den "juristischen Ausflügen" von SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer. Dieser hatte gefordert, dass Akten und Unterlagen, die sich auf Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden beziehen, nicht nur von der Justizministerin, sondern auch vom Innenminister vorzulegen sind. "Die Verfahrensrichterin hat Krainer jedoch darauf hingewiesen, dass eine von ihm zitierte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in diesem Fall nicht anwendbar sei, weil der Sachverhalt im Erkenntnis genau gegenteilig ist. Dahingehend war es richtig, dass Krainer von ihr eingebremst und in die juristischen Schranken gewiesen wurde", so Gerstl, der Krainer auch für dessen durchsichtiges Ablenkungsmanöver in Sachen Parteispenden kritisiert. "Für die Volkspartei gilt, dass alle Spenden stets gesetzeskonform erfolgt sind und dem Rechnungshof gemeldet wurden", so der VP-Fraktionsführer, der auch "Krainers neue beste Freundin" Stephanie Krisper von den NEOS wegen deren Befragungen kritisiert: "Wenn Unterstellungen zum alleinigen Mittel werden, hilft das weder dem Erkenntnisgewinn, noch dem Ansehen des Ausschusses!" (Schluss)

