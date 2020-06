FP-Damnjanovic: Sport- und Fitnesskurse in Bundesgärten müssen gratis und für alle zugänglich sein

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es unsozial, Geld für Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu verlangen und zusätzliche bürokratische Hürden zu schaffen“

Wien (OTS) - Bisher sind kommerzielle Yoga- und andere Sportstunden in den Bundesgärten nicht erlaubt gewesen. Doch wegen der Coronavirus-Krise und der dadurch bedingten Einschränkungen wird das jetzt zeitlich begrenzt möglich. Bis 17. Juli gilt die Ausnahmeregel, teilten die Bundesgärten mit. In dieser Zeit können Sport- und Fitnesskurse in den Parks angeboten werden. Die Anbieter müssen die Nutzung allerdings vorab mit den Bundesgärten vereinbaren, pro Stunde werden zehn Euro verlangt. Es gibt eine Beschränkung auf 20 Personen inklusive Trainer, für die Reservierung der Flächen gilt das „First come, first serve“-Prinzip.

Der Sportsprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Nemanja Damnjanovic kritisiert, dass mit derartigen Aktionen sowohl „die Freude am Sport und an der Bewegung“ als auch die Motivation verringert werden würde: „Gerade in Zeiten wie diesen wäre es doch eine grundvernünftige Einstellung von Seiten der politischen Verantwortungsträger, alles daran zu setzen, den sport- und bewegungsbegeisterten Menschen keine unnötigen Hürden in den Weg zu stellen“.

Für den freiheitlichen Sportsprecher sei es außerdem „zutiefst unsozial“, Geld für ein Grundrecht zu verlangen: „Bewegung und Sport im öffentlichen Raum muss gratis und für jede Person zugänglich sein. Mit derartigen Maßnahmen vermiest man vielen Menschen die Freude an der Bewegung an der frischen Luft. Es zeigt wieder einmal, welchen Stellenwert die Gesundheit der Menschen bei den Regierenden hat“.

LAbg. Damnjanovic fordert die für die Bundesgären zuständige ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger auf, den Zugang für alle Menschen, die Sport- und Bewegung in den Bundesgärten betreiben wollen, auf der Stelle kostenfrei und ohne bürokratische Beschränkungshürden zu ermöglichen. (schluss)

