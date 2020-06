NEOS zum Weltumwelttag: Wir brauchen eine mutige, ambitionierte Umweltpolitik

Michael Bernhard: „Gehen wir endlich die großen Brocken an: die Ökologisierung des Steuersystems, eine Reform der Raumordnung und ein nachhaltiges Konjunkturpaket.“

Wien (OTS) - „Die Biodiversitätskrise schreitet in Österreich voran, der Anteil erneuerbarer Energie beim Stromverbrauch geht zurück und der Bodenverbrauch ist wieder deutlich gestiegen. Das ist traurig und beschämend“, so NEOS-Umwelt- und Klimasprecher Michael Bernhard zum heutigen Weltumwelttag. „Und von Umweltministerin Gewessler hören wir heute nichts anderes als einen vagen Problemaufriss ohne jegliche konkreten Lösungsvorschläge. Von den Grünen habe ich mir mutigere umweltpolitische Aussagen und vor allem Taten erwartet, als Pressekonferenzen, in denen betont wird, dass der CO2-Ausstoß eh gesenkt werden soll.“

„Die Frage, die wir nämlich dringender denn je angehen müssen, ist die Frage: Wie wollen wir das machen? Welche ambitionierten Ideen haben wir, welche ganz konkreten Maßnahmen wollen und müssen wir setzen?“, zeigt Bernhard auf. „Wir NEOS sind bereit, die großen Brocken anzugehen: die Ökologisierung des Steuersystems, die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, radikale Reform der Raumordnung und nachhaltiges Konjunkturpaket durch Investitionen in Sanierung, Kreislaufwirtschaft und grüne Infrastruktur, um Menschen und Umwelt zu entlasten. Auch Bewusstseinsbildung, Konsumenteninformation und Eigenverantwortung muss gestärkt werden. So können wir Österreich vom Nachzügler zum internationalen Vorbild im Klima- und Umweltschutz machen.“

