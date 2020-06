42A: Grüne verzögern Lösung für Anbindung des Schafbergs an den Bahnhof Gersthof

Wien (OTS/SPW) - „Die Buslinie 42A wird zumindest weitere zwei Jahre auf der bisherigen Strecke fahren. Die Anbindung des Schafbergs an den Bahnhof Gersthof verzögert sich leider. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass der Bus auf der neuen Strecke nicht durch enge Gersthofer Gassen fährt, weil es dort großen Widerstand der Bevölkerung und der Fraktionen der Bezirksvertretung gibt. Die Wiener Linien wären nun bereit zu einer geänderten Streckenführung über die Gersthofer Straße und die Simonygasse. Leider stimmen die Grünen in Währing dem derzeit nicht zu. Für die Bewohner des Schafbergs tut mir das sehr leid“, erklärt der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Währing Andreas Höferl.

In der geänderten Variante würde der 42A schon ab dem Sommer 2021 von Hernals kommend in der Gersthofer Straße bis zur Währinger Straße weiterfahren. Dort hätte eine neue Haltestelle das Umsteigen in die S-Bahn und die Straßenbahnen ermöglicht. Durch die Simonygasse würde es weiter Richtung Schafberg gehen. Vom Schafberg kommend sollte der 42A in die Simonygasse einbiegen, bis zu einer Haltestelle bei der S-Bahn-Station fahren und danach durch die Gersthofer Straße weiter nach Hernals. Die Fußwege von den neuen Stationen beim S-Bahnhof zu den Straßenbahnen bzw. zur S-Bahn wären etwa gleich lang wie bei der ursprünglichen Route durch Gersthof, wo Haltestellen in der Herbeckstraße geplant waren

Dieser neuen Variante hätte auch Hernals zugestimmt, weil sie die kürzeste wäre, die Fahrzeit nur unwesentlich verlängert und den Anschluss des Schafbergs an den Bahnhof Gersthof ermöglicht hätte.



