Nepp, Mahdalik: Montag politische Protestkundgebung der FPÖ-Wien gegen Pop-up Radwege und sonstigen grünen Verkehrsschwachsinn

Montag, 8.30 Uhr Ecke Hörlgasse/Schlickplatz – SPÖ-Ludwig soll grüne Autofahrerhasser sofort stoppen

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp, kündigte heute für kommenden Montag, 8.30 Uhr, eine politische Protestkundgebung der FPÖ-Wien gegen die neuen Pop-up Radwege und weitere grüne Verkehrs-Schwachsinnigkeiten an. Diese wird im Bereich Hörlgasse Ecke Schlickplatz abgehalten. „Es reicht. Die Grünen nehmen die Wiener Bevölkerung in Geiselhaft, produzieren absichtlich Megastaus und SPÖ-Bürgermeister Ludwig schaut nur tatenlos dabei zu. Ich fordere den Bürgermeister auf, diese grünen Autofahrerhasser zu stoppen“, so Nepp.

„Begegnungszonen, Pop-up Radwege, ein Schwimmbecken am Gürtel sind reine Geldvernichtungsaktionen, die nichts bringen außer weitere grüne 'Denkmäler' auf Kosten der Steuerzahler, noch dazu, wo diese Dinge weder von Radfahrern noch von Fußgängern wirklich genutzt werden. Es geht ausschließlich darum, die Wiener Bevölkerung zu schikanieren“, kritisiert der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Toni Mahdalik.

Die FPÖ fordert von der Wiener Stadtregierung die sofortige Abschaffung der Pop-up Radwege und Begegnungszonen, ein kostenloses Parkpickerl für alle Autobesitzer mit Hauptwohnsitz in Wien, eine Errichtung von neuen Park-and-Ride Anlagen sowie eine Ausweitung der Zone des VOR (Verkehrsverbund Ostregion).

„Die Menschen in Wien wollen keine rot-grünen Schikanen sondern eine Politik, die auf alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht nimmt“, betont Nepp. (schluss)

