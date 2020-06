JVP-Sachslehner ad Weltumwelttag: Der nächsten Generation einen lebenswerten Planeten überlassen!

Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Entwicklung sollten Hand in Hand gehen

Wien (OTS) - „Es ist die Verantwortung von uns Jungen, dafür zu sorgen, dass wir der nächsten Generation einen lebenswerten Planeten überlassen können. Für uns stellen jedoch Umwelt- und Klimaschutz und eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung keine Gegensätze dar, sondern sollten Hand in Hand gehen. Dieses Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Wirtschaft muss gerade in der aktuellen Phase oberste Priorität haben“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, anlässlich des heutigen Weltumwelttages. „Als Junge ÖVP beschäftigen wir uns schon seit Jahren intensiv mit diesem Themenbereich und setzen mit unserer `Heute für Morgen´-Kampagne ein klares Bekenntnis für ein nachhaltiges Österreich“, so Laura Sachslehner weiter.

Für die Junge ÖVP stellt Nachhaltigkeit und der konsequente Schutz unserer Böden, unserer Luft und unseres Wassers eine zentrale Säule ihrer politischen Arbeit dar. Im Rahmen dieses Schwerpunktes veranstaltet die Junge ÖVP verschiedenste Aktionen und Kampagnen, mit dem Ziel das Thema Umweltschutz in einen faktenbasierten Kontext fernab linker oder rechter Ideologien zu setzen.

„Zum Einen sprechen wir uns als JVP klar gegen schrottreife Atomkraftwerke entlang unserer Grenzen aus sowie allgemein gegen die Nutzung von Atomstrom sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene aus. Zum Anderen fordern wir unter anderem, dass heimische Lebensmittel im öffentlichen Großküchen bevorzugt werden, eine Einführung eines österreichweiten Studententickets sowie den verstärkten Einsatz alternativer Energieformen in Österreich. Wir freuen uns, dass sich einige unserer Forderungen auch im aktuellen Regierungsprogramm finden und hoffen, dass diese Themen möglichst bald in die Umsetzung gelangen“, so Laura Sachslehner abschließend.

