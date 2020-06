SPÖ-Termine von 8. Juni bis 14. Juni 2020

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 9. Juni 2020:

10.00 Uhr Im Rahmen der Sitzung des steirischen Landtags nimmt SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath das Rederecht für EU-Abgeordnete wahr und spricht über aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union (TOP 13, ca. 14.00 Uhr; Landtagssitzungssaal, Graz-Landhaus, Herrengasse 16, 8010 Graz).

17.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Veranstaltung „Post-Covid or Post-Democracy Balkans? State of human rights, media freedoms, and civil liberties during the pandemic“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yd3vdcrt.

DONNERSTAG, 11. Juni 2020:

10.00 Uhr Im Rahmen der Online-Konferenz „Call to Europe“ der FEPS-Foundation for European Progressive Studies hält die Vorsitzende des Frauenausschusses im EU-Parlament Evelyn Regner eine Keynote zum Thema „A Europe free from gender-based violence and sexist stereotypes“. Registrierung unter https://www.calltoeurope.eu/en/registration

(Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/