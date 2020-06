Die eigene Klimaanlage pflanzen!

DIE UMWELTBERATUNG unterstützt mit kostenloser, telefonischer Beratung bei der Planung von Gebäudebegrünung.

Wien (OTS) - Begrünte Gebäude sind nicht nur schön anzusehen, sie heben die Lebensqualität in der Stadt und spenden im Sommer angenehme Kühle. Um Begrünungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen, braucht es gute Planung und Beratung. DIE UMWELTBERATUNG informiert im Auftrag der Stadt Wien zu den ersten wichtigen Schritten, damit Fassaden, Dächer und Innenhöfe in Wien aufblühen. Jetzt an der Hotline 01 803 32 32 telefonischen Beratungstermin sichern! Die Beratungen werden durch die Förderung der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlos angeboten.

Gerade in Corona-Zeiten tut es gut, positive Pläne zu schmieden und zum Beispiel eine lang ersehnte Fassadenbegrünung umzusetzen. „Je mehr Grün in der Stadt, desto weniger Hitze im Sommer! Deshalb freut es uns, dass unser Beratungsangebot zur Gebäudebegrünung so gut ankommt“, sagt DI Björn Schoas, Gartenexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

Die Vorteile der Begrünung von Fassaden, Dächern und Innenhöfen liegen auf der Hand:

kühlender Effekt durch Beschattung der Oberflächen

Blätter binden Feinstaub

angenehmes Kleinklima durch mehr Luftfeuchtigkeit

Erhöhung der Artenvielfalt

Wohlbefinden und Lebensqualität der Bewohner*innen steigen

Gebäude werden langfristig aufgewertet

Kostenlose telefonische Beratung zu Planung und Förderungen

Um ein optimales Ergebnis bei der Begrünung von Gebäuden zu erzielen, klärt DIE UMWELTBERATUNG im telefonischen Beratungsgespräch, welches Begrünungssystem den Voraussetzungen des Gebäudes am besten entspricht. Neben gestalterischen Fragen wie Befestigungssysteme oder Pflanzenwahl, müssen auch notwendige behördliche Genehmigungen geklärt werden. Für Begrünungsmaßnahmen können Förderungen der Stadt Wien - Umweltschutz beantragt werden, alle Voraussetzungen dafür klären Expert*innen von DIE UMWELTBERATUNG im Vorhinein.

Fassadenbegrünung

Grundsätzlich wird zwischen bodengebundener Bepflanzung und fassadengebundener Bepflanzung unterschieden. Bei der bodengebundenen Form wachsen Pflanzen direkt im Erdreich oder in Trögen vom Boden aus die Fassade hoch. Ist dies nicht möglich, so können Pflanztröge an der Fassade in unterschiedlicher Höhe angebracht werden. Veitschii oder Kletterhortensie klettern direkt an der Fassade hinauf. Wisteria, Clematis oder Geißblatt wachsen an Gerüsten oder Seilen empor.

Innenhofbegrünung

Neben Zierpflanzen wie Sommerblumen und Stauden können auch Obst und Gemüse in Innenhöfen angebaut werden. Dazu wird entweder verbaute Fläche entsiegelt oder auf der versiegelten Fläche werden Hochbeete und große Pflanzkübel aufgestellt.

Dachbegrünung

Bei vielen Gebäuden gibt es auch die Möglichkeit zur Dachbegrünung. Gründächer speichern Regenwasser und wirken durch die Verdunstung der Hitze in der Stadt entgegen. Sie schaffen wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen im urbanen Bereich. Dächer können entweder extensiv begrünt werden, dann sind sie nur zu Pflegezwecken betretbar, oder intensiv, sozusagen als Garten in der Höhe.

Individuelle Beratung für Begrünungsvorhaben

DIE UMWELTBERATUNG bietet die kostenlose, individuelle Beratung zur Gebäudebegrünung im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz an. Die Beratung beinhaltet Informationen zur Fassaden-, Innenhof- und Dachbegrünung inklusive Fördermöglichkeiten. Vereinbarung eines Beratungstermines unter 01 803 32 32 oder service@umweltberatung.at.

Welche Kletterpflanzen sich zur Begrünung von Fassaden eignen, zeigt das Infoblatt „Kletterpflanzen zur Fassadenbegrünung“ auf www.umweltberatung.at/kletterpflanzen-zur-fassadenbegruenung

Beim Pflanzen von heimischen Gehölzen unterstützt DIE UMWELTBERATUNG mit dem Infoblatt „Bäume in Garten und Innenhof“ auf www.umweltberatung.at/der-baum-in-garten-und-innenhof Die Downloads sind kostenlos.

Die „Heckenscheibe“ hilft bei Auswahl, Pflanzung, Kombination und Schnitt von Sträuchern. 26 Sträucher, die nicht nur ein Blickfang im Hof, sondern auch ein wichtiger Lebensraum und in Österreich heimisch sind, werden darin vorgestellt. Sie ist um 4,90 Euro plus 3 Euro Versandkosten erhältlich: www.umweltberatung.at/die-heckenscheibe

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.

