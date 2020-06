VP-Währing ad 42A: Bezirksparlament hat entschieden - neue Linienführung muss kommen

Klare Mehrheit gegen die von BVin Nossek geplante Linienführung

Wien (OTS) - „In der gestrigen Sondersitzung der Währinger Bezirksvertretung wurden die gemeinsamen Anträge `Für eine Anbindung des 42A an das Gersthofer Platzl durch die Gersthofer Straße und Simonygasse - aber keine Streckenführung des 42A durch die Salierigasse/Schöffelgasse´ der Oppositionsparteien mit überwältigender Mehrheit mit 24:10 Stimmen angenommen und beschlossen“, so VP Währing-Klubobmann Kurt Weber. Der von Bezirksvorsteherin Nossek geplanten Linienführung durch die engen Gassen in Gersthof wurde somit eine klare Abfuhr erteilt. Schon vor der Sondersitzung übergaben die vor Ort anwesenden Vertreter der Bürgerinitiativen mehr als 1.100 Unterschriften gegen die geplante Streckenführung an Nossek in Form einer Petition. „Das ist ein positives und ein lebendiges Zeichen, dass Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse rechtzeitig miteingebunden werden wollen und schlussendlich mitentscheiden wollen“, so Kasia Greco, Spitzenkandidatin der neuen Volkspartei für das Amt der Bezirksvorsteherin in Währing.

In einem weiteren Antrag wurde ebenso mit großer Mehrheit beschlossen, dass die nicht korrekten, fehlerhaften und irreführenden Inhalte (FAQs) zu dieser Thematik auf der Bezirkswebsite sofort geändert werden müssen.

„Diese demokratisch beschlossenen Anträge gehen nun an die zuständigen Stadträtinnen Hebein und Sima, die hoffentlich die entsprechenden und vernünftigen weiteren Schritte für Währing rasch veranlassen werden. Damit wird hoffentlich auch seitens der Verantwortlichen dieser Stadt ein Zeichen gesetzt, dass Anliegen und Interessen von Bürgerinitiativen ernst genommen werden“, so Kasia Greco.

„Unglaublich, mit welch dreisten Mitteln die Bezirksvorsteherin versucht, unrichtige Informationen an die Währinger Bevölkerung zu vermitteln und zu verkaufen“, so ein noch immer verärgerter Klubobmann Kurt Weber. „Zum wiederholten Male müssen wir als Mandatare der Oppositionsparteien erleben, dass die Grüne Bezirksvorsteherin eigensinnig und undemokratisch agiert, unrichtige Informationen an die Währinger Bevölkerung publiziert und versucht, über die Bevölkerung drüberzufahren. Sorry, so geht´s nicht, Frau BVin Nossek!“, so Klubobmann Weber abschließend.

