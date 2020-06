Juraczka/Schlosser: Wien braucht keine grüne Jux-Politik, sondern seriöse Krisenbewältigung

Gürtel-Sperre ist nächster Anschlag von Rot-Grün auf Wiens Verkehrsadern – Gerade in Corona-Krise sollte Politik des Hausverstandes gelten

Wien (OTS) - „Wir befinden uns in der größten Krise der Zweiten Republik. Wie reagiert die Stadtregierung? Sie sperrt den Wiener Gürtel. Das ist nach den Unsinnigkeiten der Pop-up-Radwege der nächste Anschlag auf Wiens Verkehrsadern“, erklären Verkehrssprecher Manfred Juraczka und ÖVP-Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser. Anstatt seriöser Krisenbewältigung mit notwendigen Arbeitsplatzmaßnahmen verlieren sich die Wiener Grünen in Jux-Politik.

Die Kreuzung zwischen Stollgasse, Felberstraße und Gürtel wird im August für den Verkehr gesperrt – für einen Pool. „Natürlich stört es Rot-Grün nicht, Fahrstreifen dafür zu opfern. Obwohl es zwischen den Gürtel-Fahrbahnen ausreichend Grünflächen gibt, nimmt die Stadtregierung damit den nächsten Verkehrskollaps in Kauf“, so Schlosser. Der umgeleitete PKW-Verkehr erzeuge zudem mehr CO2. „Mehr Bäume in der Gürtelmittelzone wären nachhaltiger. So ist das nur ein billiger Wahlkampfschmäh.“ Neubaus Bezirksparteiobfrau kritisiert weiters, dass die Beschlussfassung in der Bezirksvertretung vorbeigeschummelt worden sei.

„Gerade in der Corona-Krise sollte eine Politik des Hausverstandes gelten“, appelliert der Verkehrssprecher an die Stadtregierung: „Leider muss unter Rot-Grün das Thema Verkehr für ideologische Planspiele und Schnellschüsse herhalten. Diese herausfordernden Zeiten brauchen eine Politik des Miteinanders, des Zusammenhaltens und des Hausverstandes. Die neue Volkspartei Wien setzt sich daher für nachhaltige Verkehrslösungen im Sinne aller Verkehrsteilnehmer und der Bevölkerung ein!“ Zudem sei noch völlig offen, wie viele Personen diesen Pool im August benutzen können – die Corona-Regeln schreiben jedenfalls einen Mindestabstand vor. „Wien hat so viele wunderbare Sommerbäder. Planschen in der dritten Spur des Neubaugürtels zählt da jedenfalls nicht dazu. Die Grünen werden mit dieser Idee baden gehen“, so Juraczka abschließend.

