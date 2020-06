FPÖ – Rauch zu Weltumwelttag: Umweltpolitik mit Hausverstand ohne Mehrbelastungen für Bevölkerung und Wirtschaft notwendig

CO2-Steuern, Erhöhungen der Spritpreise oder auch die Abschaffung der Pendlerpauschale wird es mit der FPÖ nicht geben!

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltumwelttages appellierte der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch einmal mehr von neuen Belastungen und Steuern unter dem Deckmantel des Umweltschutzes Abstand zu nehmen. „Neue Belastungen wie CO2-Steuern, Erhöhungen der Spritpreise oder auch die Abschaffung der Pendlerpauschale wird es mit der FPÖ nicht geben. Umweltschutz funktioniert nur mit Hausverstand ohne neue Belastungen für die Bevölkerung und Wirtschaft“, betonte Rauch.

„Neue Belastungen, Abschaffungen von wichtigen Unterstützungsleistungen oder Verbote werden die Problematik nicht lösen. Im Gegenteil, vor allem Betriebe werden in Länder abwandern, in denen die Umweltstandards wesentlich niedriger sind. Damit wird der Wirtschaftsstandort massiv geschwächt, wodurch neue Investitionen in den Umwelt- und Naturschutz de facto nicht möglich sein werden“, sagte Rauch.

„ÖVP-Kanzler Kurz muss seine grüne Umweltministerin Gewessler in die Schranken weisen. Sie ist bekanntlich Fan einer CO2-Steuer sowie der Abschaffung von Dieselprivileg und Pendlerpauschale. Ein derartiger ‚grüner Belastungswahnsinn‘ ist endgültig zu unterbinden. Gerade angesichts des von Schwarz und Grün verursachten Coronawahnsinns ist unser Land mit Anreizen und Hausverstand aus der Krise zu führen“, bekräftigte Rauch.

„Ausbau der erneuerbaren Energien, Einführung eines flächendeckenden Plastikpfandes oder auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs müssen jetzt Gebot der Stunde sein. Das ist Umweltpolitik mit Hausverstand ohne Mehrbelastungen für Bevölkerung und Wirtschaft. Wird aber weiter am aktuellen Kurs festgehalten, so werden unsere Leistungsträger im Land an den existenzbedrohenden Rand gefahren“, betonte Rauch und weiter: „Schwarz-Grün muss daher endlich für Planungssicherheit im Land sorgen und die unsäglichen Belastungsfantasien über Bord werfen. Nur so ist gewährleistet, dass unser Land einen neuen Aufschwung erfährt.“

