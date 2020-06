ORF III am Wochenende: „Die Sternstunde des Josef Bieder“ und „Fidelio“ zum 90. Geburtstag von Otto Schenk

Außerdem: „zeit.geschichte“-Doppel mit „Österreich II“, Kernölamazonen in „Kabarett im Turm“, „DialogForum“, „Ernst Jandls Wien“ zum 20. Todestag

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Sonntag, dem 7. Juni 2020, seinen mehrtägigen Programmschwerpunkt zum 90. Geburtstag von Otto Schenk (Details unter presse.ORF.at). „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ präsentiert zum Auftakt im Hauptabend das Stück „Die Sternstunde des Josef Bieder“ mit Otto Schenk in einer seiner Paraderollen sowie Schenks „Fidelio“-Inszenierung aus der Wiener Staatsoper. Am Samstag, dem 6. Juni, befasst sich die „zeit.geschichte“ in „Österreich II“ vordergründig mit der Rolle Österreichs im Zweiten Weltkrieg, ehe „Kabarett im Turm“ als TV-Premiere das Programm „Was wäre wenn“ der Kernölamazonen zeigt.

Samstag, 6. Juni

Die zweite von drei „DialogForum“-Ausgaben unter dem Motto „Was wir lernen – Corona und die Folgen“ (9.00 Uhr) eröffnet das Wochenendprogramm von ORF III. Wiederum stehen zwei Diskussionsrunden auf dem Programm: Zum Thema Kultur diskutieren Mercedes Echerer (Regisseurin, Schauspielerin, Kulturbeirätin von ORF III), Gerald Heidegger (ORF.at-Chefredakteur) und Katharina Braschel (Teilnehmerin am FM4-„Wortlaut“-Wettbewerb). Die zweite Gesprächsrunde unter dem Titel „So geht Österreich“ setzt sich zusammen aus Ursula Hofmeister (Programmchefin von Radio Burgenland), Kenan Güngör (Direktor von [think.difference]) und Lisa Stadtherr (Medienwissenschafterin an der FH Campus Wien).

Im Hauptabend zeigt die „zeit.geschichte“ mit „Ein Volk, ein Reich – kein Österreich“ (20.15 Uhr) und „Heim aus dem Reich“ (21.55 Uhr) zwei Folgen der Dokumentarreihe „Österreich II“ von Hugo Portisch und Sepp Riff, die sich mit den Ereignissen rund um den „Anschluss“ 1938 sowie den Nürnberger Prozessen befassen.

In „Kabarett im Turm“ feiert das Programm der Kernölamazonen „Was wäre wenn“ (23.30 Uhr) TV-Premiere – eine temporeichen Mischung aus Kabarett und Musiktheater.

Sonntag, 7. Juni

Am Sonntag präsentiert um 8.05 Uhr eine „Erlebnis Bühne Matinee“ Antonio Cestis tragikomische Oper „La Dori“ von den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik 2019. Anschließend erinnert ein „ORF III Spezial“ anlässlich des 20. Todestags mit dem im Jahr 2000 entstandenen Porträt „Ernst Jandls Wien“ (11.05 Uhr) von Brita Steinwendtner an den österreichischen Lyriker.

Der Hauptabend steht ganz im Zeichen des Doyens der österreichischen Bühnenszene, Otto Schenk. „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ zeigt um 20.15 Uhr „Die Sternstunde des Josef Bieder“, aufgezeichnet 1992 im Stadttheater Klagenfurt, nach dem Buch von Eberhard Streul und in der Inszenierung von Dietmar Pflegerl. Für das Stück schlüpft Otto Schenk in seine Paraderolle als Requisiteur Josef Bieder, der seine Liebe zum Theater im Verborgenen ausleben muss. Nachdem die „Götterdämmerung“ ausgefallen ist und der „Vogelhändler“ wegen technischer Probleme nicht sofort gespielt werden kann, hat der Requisiteur die Aufgabe, die Wartezeit vor ausverkauftem Haus zu überbrücken. Denn ein Publikum schickt man nicht nach Hause! So beginnt Josef Bieder aus seinem Leben und seiner reichen Bühnenerfahrung zu erzählen und damit die Vorstellung zu retten. Aus der Wiener Staatsoper 1978 präsentiert ORF III anschließend Otto Schenks legendäre Inszenierung der Beethoven-Oper „Fidelio“ (21.40 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von Leonard Bernstein singen u. a. René Kollo als Florestan, Hans Helm als Don Fernando und Gundula Janowitz als Leonore.

