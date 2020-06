Ausbau im Ärztezentrum "The Aurora"

Wiens Premium Ärztezentrum vereint ab sofort 10 Fachrichtungen unter einem Dach

Wien (OTS) - The Aurora – das luxuriöse und exklusive Full-Service Ärztezentrum im Herzen des neunten Wiener Gemeindebezirks – steht für höchste Qualität in der Patientenversorgung und wurde ausgebaut. Damit steht nicht nur mehr Platz für die bestehenden Ärzte und Patienten zur Verfügung. Gleich vier neue Fachrichtungen sind seither in das Ärztezentrum eingezogen.



Seit das The Aurora Ärztezentrum in der Währinger Straße 39, 1090 Wien, im Oktober 2018 seine Pforten erstmals geöffnet hat, ist viel passiert. In nur einem Jahr sind zehn Ärzte aus fünf verschiedenen Fachrichtungen eingezogen. Mit der Zahl der Ärzte stieg auch die Nachfrage bei Patienten stetig an. „Mehr als 2.000 Personen konnten sich bereits von der Qualität des Ärztezentrums überzeugen. Nach wenigen Monaten wurde daher bereits ein weiterer Ausbau beschlossen“, so Dr. Fritz Höllerer, Geschäftsführer von The Aurora.

Ausbau: 4 neue Ordinationsräume, 1 zusätzlicher Wartebereich

Der Juli 2018 markierte den offiziellen Start des Ausbaus in der Währinger Straße 39. Während in den vier bestehenden Ordinationsräumen der Betrieb seit Beginn der Eröffnung erfolgreich stattfand, wurde eine weitere Einheit mit vier zusätzlichen Ordinationsräumen geplant und geschaffen. Nach Abschluss des Ausbaus stehen ab sofort sieben Praxisräume, zwei Wartebereiche mit insgesamt 25 Plätzen für Erwachsene und ein zusätzlicher Kinderwarteraum mit 8 Plätzen für Kinder und deren Eltern im The Aurora Ärztezentrum zur Verfügung.



Außerdem besteht seit dem Ausbau die Möglichkeit einen der Warteräume als Veranstaltungsraum für kleine Events mit bis zu 20 Personen zu mieten.

Mehr Platz für zusätzliche Fachrichtungen: Chirurgie, Gynäkologie, HNO und Plastische Chirurgie

„Ziel des Ausbaus war es zusätzliche Fachrichtungen ins The Aurora Ärztezentrum zu holen, um noch mehr Disziplinen unter einem Dach zu vereinen“, so Dr. Fritz Höllerer.



Insgesamt besteht das Team mittlerweile aus 19 Ärzten, aus zehn unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen. Neben den bestehenden Fächern Ästhetische Medizin, Dermatologie, Kinder- und Jugendheilkunde, Neurologie, Orthopädie und Innere Medizin sind nun auch Ärzte aus den Bereichen Chirurgie, Plastische Chirurgie, Gynäkologie und HNO vertreten.

>> Allgemeine Chirurgie, Haarchirurgie und Plastische Chirurgie

Neben Dr. med. univ. Peter Blaha, der als Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie ordiniert, ist mit Dr. med. univ. Renato Seyrafi auch ein Spezialist für Haarchirurgie vertreten. Er hat sich auf Eigenhaartransplantationen mit dem Artas Haarroboter spezialisiert und darf als zertifizierter Arzt auch die sogenannte Regenera Activa Methode in Österreich anbieten. Seit Mai 2020 ist auch Dr. med. univ. Dani Lutfi, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie im Ärzteteam tätig.

>> Gynäkologie: Vorsorge, Reproduktionsmedizin & gynäkologische Onkologie

Im Fachbereich Gynäkologie sind gleich drei Spezialisten vertreten. Dr. med. univ. Alexander Just ist als Facharzt für Gynäkologie auf das Thema Reproduktionsmedizin und unerfüllten Kinderwunsch spezialisiert. OA Dr. med. univ. Arik Galid steht seinen gynäkologischen Patientinnen besonders im Bereich gynäkologische Onkologie zur Seite. Das Gynäkologie Team rundet Dr. med. univ. Isabella Franke ab. Sie bietet ein breites Spektrum an Untersuchungen im Bereich der Frauenmedizin an.

>> Spezialisten aus der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Als Facharzt für HNO Heilkunde & Kopf- und Halschirurgie ist Dr. med. univ. Stefan Edlinger seit Februar 2020 im The Aurora Ärzteteam vertreten. Gemeinsam mit Priv.-Doz. DDr. Georg Haymerle, der auf Tumorchirurgie spezialisiert ist, behandelt er HNO-Patienten im neu ausgebauten Ärztezentrum in der Währinger Straße 39.

>> Verstärkung im Innere Medizin Team

Auch das Team der Inneren Medizin im The Aurora hat Verstärkung bekommen: Univ. Doz. Dr. Christian Joukhadar und Dr. med. univ. Markus Seidl-Konzett, mit Schwerpunkt Angiologie (Gefäßerkrankungen), sind nun im Ärztezentrum neben Dr. med. univ. Elisabeth Rosenbaum-Medani tätig.

Wachsende Beliebtheit bei Patienten

Nicht nur bei den Ärzten erfreut sich das Ärztezentrum großer Beliebtheit. In den 1,5 Jahren seit der Eröffnung haben bereits mehr als 2.000 Patientinnen und Patienten diverse Ärzte aus allen unterschiedlichen Fachrichtungen aufgesucht. Neben dem Wohlfühlambiente, der Freundlichkeit des Personals wird von Patienten vor allem die kurze Wartezeit, die transparenten Preise sowie die Möglichkeit der Online-Terminbuchung besonders gelobt, was interne Umfragen ergeben haben.

Weitere Expansionspläne in Aussicht

Die steigende Nachfrage bestärkt das Konzept des The Aurora Ärztezentrums, diverse Fachrichtungen und Spezialisten im Rahmen einer Full-Service-Strategie für Arzt und Patient unter einem Dach zu vereinen. Aus diesem Grund arbeitet das Team rund um Dr. Fritz Höllerer an der Umsetzung von weiteren Standorten.

Über The Aurora

Das Ärztezentrum The Aurora wurde von Dr. Fritz Höllerer und Dr. Lukas Zinnagl gegründet und im Oktober 2018 eröffnet. Wiens neues Premium-Ärztezentrum befindet sich im Herzen des neunten Gemeindebezirks, auf der Währinger Straße 39, und liegt im Einzugsgebiet Wiener Spitzenmedizin, in unmittelbarer Nähe des Allgemeinen Krankenhauses Wien. Auf rund 350 m2 wird höchste Qualität in der Patientenbetreuung mit exzellentem Service und Wohlfühl-Charakter kombiniert. Zahlreiche Medizinrichtungen unter einem Dach, Full-Service für Patienten und Ärzte, eine luxuriöse Einrichtung und perfekte Verkehrsanbindung machen The Aurora zu einer Benchmark im medizinischen Sektor.



Die beiden erfolgreichen Jungunternehmer und Start-Up-Gründer des Digital Health Unternehmens Diagnosia und der Versandapotheke Vamida, verbrachten die letzten zehn Jahre im Bereich Gesundheit, IT und Marketing. Dr. Fritz Höllerer ist zudem Facharzt für Allgemeinmedizin sowie Geschäftsführer und Inhaber von hello mint, Digitalagentur für Pharma & Healthcare. Dr. Lukas Zinnagl ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer von Diagnosia, Gründer von Alma Babycare.



