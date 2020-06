Wahl „Steuerberater des Jahres“: Zwei TPA Partner zu den Besten der Besten gewählt

Wien (OTS) - Zum sechsten Mal in Folge organisierten „Die Presse“ und die ifa AG die Wahl „Steuerberater des Jahres“. Der renommierte Branchen-Preis wurde am 4. Juni 2020 in den Wiener Sofiensälen – unter Einhaltung der behördlichen Auflagen für Feierlichkeiten – verliehen. Es wurde zu einem besonderen Abend für das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA, da gleich zwei Partner, Gunther Lang und Klaus Scheder, den Abakus in ihrer Kategorie gewannen.

Der langjährige Immo-Experte Gunther Lang siegte in der Kategorie „Immobilien- und Bauwirtschaft“. Eine Kategorie, die in der Vergangenheit schon mehrfach an TPA ging: „Ich freue mich besonders, dass TPA auch dieses Jahr reüssieren konnte. Die Auszeichnung ist für mich Bestätigung und Ansporn zugleich, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und ganz im Dienste unserer Klienten weiterhin unser Bestes zu geben.“

In der Kategorie „Allrounder regional“ setzte sich der Kärntner Steuerberater und TPA Partner Klaus Scheder durch. „Wir begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe und setzen uns mit vollem Elan Tag für Tag für sie ein. Dass sie uns zum Steuerberater des Jahres gekürt haben, ist ein großartiges Kompliment.“

Das Besondere an dieser Auszeichnung: Nur Unternehmerinnen und Unternehmer konnten den Steuerberater ihres Vertrauens für die Nominierung vorschlagen. Nach der Stimmabgabe wurden die Meistgenannten noch von einer hochkarätigen Jury einer kritischen Wertung unterzogen. Aus über 12.000 Nominierungen wurden die Besten der Besten der Branche in sieben Fach-Kategorien gewählt.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell, Head of Corporate Communications

Tel. +43 (1) 58835-428, gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles Vaello, MAS, Corporate Communications

Tel. +43 (1) 58835-217, isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at