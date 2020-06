Steuerberater Award 2020: Die besten Steuerberaterinnen und Steuerberater des Jahres sind gekürt

Preisträger der Bundesländerwertung, Fachkategorien sowie „Rookie of the Year“ und Ehrenpreis für das Lebenswerk stehen fest

Videobotschaft des Finanzministers und erneuter Nominierungsrekord als Zeichen besonderer Wertschätzung

Renommierter Branchenpreis würdigt exzellente Beratung und Einsatzbereitschaft in herausfordernden Zeiten

Die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Branchenpreises „Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres“ stehen fest. Dieser wird von IFA, dem österreichischen Spezialisten für direkte Immobilieninvestments, gemeinsam mit der Tageszeitung "Die Presse" bereits zum sechsten Mal veranstaltet. 12.153 Nominierungen durch österreichische Unternehmer und Freiberufler sorgten für einen neuen Rekord und belegen den hohen Stellenwert der begehrten Auszeichnung in sieben Fachkategorien sowie der Bundesländerwertung. In Kooperation mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wurde zudem der „Rookie of the Year“-Award für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres vergeben. Als besondere Ehre durfte sich Mag. Klaus Hübner über den Award für das Lebenswerk freuen. Nach fast 30 Jahren im Präsidium und über zwei Jahrzehnten als Präsident übergab er erst kürzlich die Geschicke der Kammer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer an seinen Nachfolger.



Die feierliche Überreichung der renommierten Awards fand am 4. Juni in den Wiener Sofiensälen statt, aufgrund der aktuellen Bestimmungen im exklusiven, kleinen Kreis.

„Während der turbulenten vergangenen Monate haben die österreichischen Steuerberaterinnen und Steuerberater einmal mehr ihre exzellente Beratungsqualität unter Beweis gestellt. Durch Expertise und Einsatzbereitschaft sind sie zu jeder Zeit eine tragende Säule für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Österreich“, erklärt IFA CEO Erwin Soravia. „Mit der Auszeichnung honorieren wir Bestleistungen und würdigen die Verdienste der gesamten Branche. Vielen Dank an alle, die sich so aktiv an der Nominierung sowie in der Fachjury beteiligt haben und herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger.“

Videobotschaft des Finanzministers

Finanzminister Gernot Blümel wandte sich via Videobotschaft an die Preisträger. „Die österreichische Bundesregierung hat in den letzten Monaten binnen kurzer Zeit maßgebliche Hilfsprogramme zur Stützung der heimischen Wirtschaft ins Leben gerufen. Für deren Erfolg war und ist die intensive Zusammenarbeit mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern und deren Praxiswissen besonders wichtig. Hierfür möchte ich mich im Namen der Bundesregierung herzlich bei den österreichischen Steuerberaterinnen und Steuerberatern bedanken.“

Bewertung durch hochkarätig besetzte Fachjury und Nominierungen

Bis einschließlich 31. März konnten österreichische Unternehmer und Freiberufler ihre Favoriten für die von Künstler Wolfgang Hufnagl gestaltete Auszeichnung „Abakus“ ins Rennen schicken. Bei der Bundesländerwertung gewinnen jene Kanzleien mit den häufigsten Nominierungen je Bundesland.

Die sieben Fachkategorien (Private Clients, Freie Berufe, Kleine und mittlere Unternehmen, Immobilien- und Bauwirtschaft, Umgründungen, Österreichische börsennotierte Unternehmen und Internationales Steuerrecht) wurden anhand der Shortlist von einer Fachjury gewählt. Diese setzt sich aus Experten der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche zusammen.



Preisträger Fachkategorien

Umgründungen: Mag. Michaela Christiner – BDO Steiermark GmbH

Private Clients: Univ. Doz. Mag. Dr. Friedrich Fraberger, LL.M. – KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Immobilien- und Bauwirtschaft: Mag. Dr. Gunther Lang – TPA Steuerberatung GmbH

Österreichische börsennotierte Unternehmen: Mag. Christoph Josef Plott – KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Internationales Steuerrecht: Mag. Alexandra Dolezel – BDO Austria GmbH

Kleine und mittlere Unternehmen: Dr. Manfred Rümmele – RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG

Freie Berufe: MMag. Carina Hackl, LL.M. – Steuerberatung Hackl



Preisträger „Allrounder Bundesland“

Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG

Tirol: Geisler & Hirschberger Steuerberatungs GmbH

Salzburg: QUINTAX steuerberatungs- und wirtschaftsprüfungsgmbH

Oberösterreich: Raml und Partner Steuerberatung GmbH

Steiermark: Steuerberatung Hackl

Kärnten: TPA Regio Steuerberatung GmbH

Burgenland: Mag. Karner & Partner Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH

Niederösterreich: BKS Steuerberatung GmbH

Wien: BDO Austria GmbH





Preisträger „Rookie of the Year“

Mag. Clemens Ihrenberger, BSc





Preisträger „Lebenswerk“

Mag. Klaus Hübner





Die Fachjury

André Exner, Wirtschaftsjournalist

Dr. Konrad Gröller, Freshfields Bruckhaus Deringer

Dr. Cattina Maria Leitner, DORDA Rechtsanwälte GmbH

Hartwig Löger, Vienna Insurance Group

Dr. Wolfgang Nolz, Bundesministerium für Finanzen

Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Heinzel Holding GmbH

Dr. Heimo Scheuch, Wienerberger AG

Mag. Erwin Soravia, SORAVIA





Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als österreichischer Spezialist für direkte Immobilieninvestments bietet IFA privaten und institutionellen Investoren seit 1978 einfach, smart und sicher exklusiven Zugang zu hochqualitativen und sorgfältig geprüften Immobilieninvestments. 469 Projekte wurden bereits erfolgreich realisiert, Klienten haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen professionellen Dienstleistungen. Mehr Informationen: www.ifa.at

