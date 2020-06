Baustart für die Generalsanierung des Schülerwohnheims der Landesberufsschule Eggenburg

LR Teschl-Hofmeister: „Bildungsstandorte sind nicht nur Lern- sondern auch Lebenswelten für die Jugendlichen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Neuordnung des niederösterreichischen berufsbildenden Landesschulwesens befindet sich derzeit mitten in der Umsetzung. So auch an der Landesberufsschule Eggenburg, wo neben dem Wirtschaftstrakt nun auch das Schülerwohnheim generalsaniert wird. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war vor Ort, um sich ein Bild vom Baufortschritt zu machen: „Die Landesberufsschule Eggenburg ist ein bedeutender Schulstandort für das Waldviertel und ein wichtiger Bestandteil der Niederösterreichischen Bildungslandschaft. Die Investitionen tragen dazu bei, dass am Schulstandort auch weiterhin zukunftsorientiert gelernt und gelehrt werden kann und dass unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die späteren Anforderungen am Arbeitsmarkt vorbereitet werden können.“ Insgesamt investiert das Land Niederösterreich in den Standort Eggenburg im Rahmen des 2017 beschlossenen Bau- und Investitionsprogramms für die berufsbildenden Landesschulen 13,7 Millionen Euro.

Derzeit ist das Schülerwohnheim der Landesberufsschule Eggenburg auf 6-Bett-Zimmer ausgerichtet. Insgesamt gibt es 360 Betten. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden die Zimmer in zeitgemäße Wohneinheiten mit vorgelagerten Sanitärbereichen auf 4-Bett-Zimmer umgestaltet. Ein neuer Aufzug wird zudem die barrierefreie Erschließung des Schülerwohnheims ermöglichen. Auch der Küchen- und Speisebereich wird neugestaltet. „Für Schülerinnen und Schüler, die oft die ganze Woche am Schulstandort sind, ist es unglaublich wichtig, eine lernfreundliche Atmosphäre vorzufinden, die gleichzeitig auch Raum für Erholung und Freizeit bietet. Es ist uns ein Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Wohnheimen wohlfühlen. Von Zeit zu Zeit ist es demnach notwendig, die bauliche Struktur und die Ausstattung zu erneuern und zu modernisieren“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, denn: „Unsere Bildungsstandorte sind nicht nur Lern- sondern auch Lebenswelten für die Jugendlichen. Auch diesen Aspekt berücksichtigen wir in unserem Bau- und Investitionsprogramm.“

