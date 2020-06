Greenpeace-Marktcheck: Breites Angebot an pflanzlichen Grillprodukten im Handel

Veggie-Burger und Co. zu 53 % österreichischer Herkunft und zu 60 % bio - Veggie-Grillen schont Umwelt, Tiere und Gesundheit

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat zum Start der Grillsaison das Angebot an pflanzlichen Grillprodukten und ausgewählten Gemüsesorten in den heimischen Supermärkten überprüft. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ob vegane Wurst, Veggie-Burger oder Grillkäse - im Handel gibt es mehrheitlich eine breite Auswahl. Rund 53 Prozent der überprüften pflanzlichen Grillprodukte und 70 Prozent des Gemüses stammen aus Österreich. Über 60 Prozent der pflanzlichen Grillprodukte sind in Bio-Qualität erhältlich. Greenpeace bewertet das Angebot positiv - vegetarisches und veganes Grillen ist einfach möglich und schont Umwelt, Tiere und die eigene Gesundheit. Testsieger beim Marktcheck Veggie-Grillen wird Interspar vor Merkur.

„Viele Menschen in Österreich wollen sich im Zuge der Coronakrise gesünder ernähren - das können sie auch sehr gut beim Grillen. Die Auswahl an Veggie-Grillprodukten aus Gemüse, Soja oder Hülsenfrüchten in den Supermärkten ist groß. Wer Fleisch weglässt und dafür auf das pflanzliche Angebot zurückgreift, tut nicht nur der Umwelt und den Tieren, sondern auch seiner eigenen Gesundheit etwas Gutes“, sagt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Die Menschen in Österreich essen pro Kopf jährlich etwa 65 Kilogramm Fleisch - dreimal so viel, wie gesundheitlich maximal empfohlen. Dieser übermäßige Fleischkonsum ist ungesund: Er erhöht das Risiko für eine Reihe von Erkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder gar Krebs. Darüber hinaus hat der Überkonsum von Fleisch auch fatale Folgen für Klima und Umwelt: Die Tierhaltung verursacht rund 15 Prozent der globalen Treibhausgase. Zudem werden für den Anbau von Futtermitteln oft wertvolle Wälder etwa in Südamerika gerodet.

Besonders positiv bewertet Greenpeace, dass 77 Prozent der von den Supermärkten genannten pflanzlichen Grillprodukte im Test auch vegan sind, also gar keine tierischen Rohstoffe enthalten. Leider sind diese aber nicht immer eindeutig als vegane Produkte gekennzeichnet. Gesetzliche Vorgaben für die Kennzeichnung wie zum Beispiel im Bio-Bereich gibt es für vegane Produkte nicht. Die Hauptzutaten von veganer Wurst und Grillkäse oder Veggie-Burger stammen bei mehr als der Hälfte der Produkte aus Österreich. Rund 62 Prozent gibt es zudem in Bio-Qualität zu kaufen. Greenpeace empfiehlt, auch beim Grillen zu Bio-Produkten zu greifen, weil die biologische Produktion schonender für die Umwelt ist. „Nur der biologische Anbau garantiert, dass die Lebensmittel im Einklang mit der Natur beispielsweise ohne gefährliche Pestizide produziert wurden. Wer sich selbst und der Umwelt etwas Gutes tun will greift daher am besten zu pflanzlichen Produkten in Bio-Qualität”, sagt Theissing-Matei.

- Bildmaterial finden Sie unter: https://bit.ly/3gR5NV6

Fotomaterial steht unter Angabe der Credits für die redaktionelle Nutzung kostenlos zur Verfügung: © Mitja Kobal/Greenpeace

- Auswertung Marktcheck im Detail: https://bit.ly/2U2kgDR

- FactSheet zu pflanzlichem Grillen: https://bit.ly/3cskomO

- Ranking der Supermärkte: https://bit.ly/36UJFES

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Theissing-Matei

Landwirtschaftsexperte

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0)664 610 3995

E-Mail: sebastian.theissing @ greenpeace.org



Marianne Fobel

Pressesprecherin

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0)664 816 9716

E-Mail: marianne.fobel @ greenpeace.org