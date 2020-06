Oö. Volksblatt: "Eine soziale Frage" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 5. Juni 2020

Linz (OTS) - Die Corona-Krise sowie die daraus resultierenden Verwerfungen in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt haben viele soziale Defizite in den USA offengelegt – und dies umso schonungsloser, als mit Donald Trump ein Präsident an der Spitze steht, der bei all diesen Problemstellungen ahnungslos und inkompetent agiert.

Existiert haben die Probleme aber bereits vor Trump. Rassismus gibt es in den Vereinigten Staaten nicht erst seit Kurzem.

Nun aber wird das Problem ein immer drängenderes: Denn die USA hören aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr auf, ein Land mit mehrheitlich Menschen weißer Hautfarbe zu sein. Wird nichts gegen den Hass getan, wird die Gewalt stetig mehr eskalieren – einmal abgesehen davon, dass Rassismus in einer modernen Gesellschaft von Haus aus keinen Platz haben darf.

Rassismus zu bekämpfen bedeutet vor allem, die sozialen Unterschiede zwischen Menschen verschiedener Hautfarben zu beseitigen – es geht damit auch um die soziale Frage. Für viele Schwarze, Latinos und Asiaten sind die USA weit weniger das Land der unbegrenzten Möglichkeiten als für Weiße. Wie die Praxis zeigt, sind sie nicht einmal gleich vor dem Gesetz. Besonders alarmierend: Mit Trump an der Spitze wird die Situation explosiv bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at