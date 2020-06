Sommerurlaub in Österreich hoch im Kurs

ServusTV-Umfrage zur Urlaubsplanung im Sommer

Wals bei Salzburg (OTS) - „Servus am Abend“ das Vorabendmagazin bei ServusTV (Mo-Fr, 18:05 Uhr), präsentiert heute die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage bei den Österreicherinnen und Österreichern zur Urlaubsplanung in diesem Sommer. Diese Studie wurde beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent.com in Auftrag gegeben.

Durchführungsdatum: 25.05. – 03.06. 2020, 1001 Befragte.

Die wichtigsten Ergebnisse werden heute, um 18:05 Uhr in „Servus am Abend“ präsentiert und analysiert. Hier noch einmal im Überblick.

30 % der Österreicher wollen diesen Sommer gar nicht wegfahren und ihren Urlaub daheim verbringen





Rund 29 % haben bereits Urlaub in Österreich gebucht oder wollen den Sommer-Urlaub zumindest in Österreich verbringen





Mehr als 42 % wollen Urlaub in Österreich verbringen, aus dem Grund, weil sie die heimische Tourismusbranche unterstützen möchten





45 % wollen für die Dauer von 5 - 7 Nächten Sommer-Urlaub in Österreich machen





28 % lassen sich ihren Österreich Urlaub etwas kosten und buchen ein Hotel in der Kategorie ab 4 Sternen





Die beliebtesten Bundesländer für Urlaub in Österreich sind Kärnten, die Steiermark, gefolgt von Salzburg

Die Ergebnisse dürfen, mit Nennung der Quelle ("Servus am Abend" bei ServusTV, marketagent.com) zitiert werden.

