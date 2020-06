NEOS Wien/Wiederkehr: Rot-Grün drehen Untersuchungskommission vorzeitig ab

Christoph Wiederkehr: „SPÖ und Grüne begraben Aufklärung!“

Wien (OTS) - Mit unglaublicher Ignoranz haben SPÖ und Grüne heute Donnerstag die Untersuchungskommission über umstrittene Vereinsförderungen begraben, kritisiert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Ohne stichhaltige Argumente soll der UKo-Abschlussbericht nun doch bereits am 24. Juni in den Gemeinderat, obwohl dies vollkommen übereilt und nicht nachvollziehbar ist. Darüber hinaus werden die politisch Verantwortlichen wie Ludwig oder Sima nicht mehr geladen. Nach der starken Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes und der systematischen Schwärzung von Akten ist das ein neuerlicher Schlag ins Gesicht für alle, denen Transparenz und Kontrolle in Wien wichtig sind. Rot und Grün begraben die Aufklärung der vielen dubiosen Vereinsförderungen – ein Armutszeugnis!“ so Wiederkehr enttäuscht.

