European Bike Week am Faaker See vom Veranstalter dieses Jahr abgesagt

Klagenfurt (OTS) - Die European Bike Week ist die größte Harley-Davidson Veranstaltung der Welt und zieht jedes Jahr mehr als 100.000 internationale Motorradfans aus über 50 Ländern nach Kärnten an den Faaker See. Harley-Davidson Europe Ltd. mit Hauptsitz in Oxford und Harley-Davidson Motor Company Ltd. mit Sitz in Milwaukee haben heute bekanntgegeben, die geplante European Bike Week von 08. bis 13. September nicht durchzuführen.

Zu viele weltweite Unsicherheiten zum aktuellen Zeitpunkt und das Bestreben eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, hat Harley-Davidson zu dieser Entscheidung bewogen. Mit der Kärnten Werbung und der Tourismusregion Villach wurden die offiziellen Vertragspartner von Harley-Davidson in Kärnten über diesen Schritt informiert. Selbstverständlich muss die Entscheidung eines Veranstalters in solch einer Zeit respektiert werden. Die Kärnten Werbung geht jedoch davon aus, dass der Großteil der jährlichen Besucher bereits einen Aufenthalt zum European Bike Week-Termin in Kärnten gebucht hat und trotz des Ausfalls der Veranstaltung den Urlaub in Kärnten verbringen wird. Daher werden kommende Woche gemeinsam mit Harley-Davidson Gespräche geführt, wie mit der neu entstehenden Situation umgegangen werden soll. Zu diesen Gesprächen sollen, nach Bekanntgabe der Absage, wesentliche Partner der Region eingebunden werden. Der Vertrag mit Harley-Davidson läuft bis 2023.

