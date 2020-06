Julischka Stengele gewinnt den H13 Niederoesterreich Preis für Performance 2020

Julischka Stengeles Projekt fat, dis_abled & mad thematisiert die Doppeldeutigkeit des Begriffs Performance: Performance als gesellschaftlicher Leitbegriff für Leistung und Performance als künstlerisches Medium. Wer muss, wer darf und wer kann Leistung erbringen, gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie? (…) Welche Körper werden, besonders in diesen Tagen, als Last verstanden? (…) Julischka Stengeles künstlerische Arbeit zeichnet sich, wie sie selbst sagt, durch unmissverständliches Eintreten für eine queere, feministische und body-positive Praxis aus. Der H13 Niederoesterreich Preis für Performance geht in diesem Jahr an eine Künstlerin, die als laute Fürsprecherin für Diversität in der Gegenwartkunst verstanden werden muss und die mit ihren Performances und kuratorischen Projekten die Wiener Kunstszene kompromisslos und kämpferisch bereichert hat. H13 Jury 2020

Wien (OTS) - Die Künstlerin Julischka Stengele ist die diesjährige Gewinnerin des H13 Niederoesterreich Preis für Performance. Mit dem Projekt fat, dis_abled & mad gelang es ihr, die vierköpfige Jury, bestehend aus Katharina Brandl, Astrid Peterle, Stefanie Sourial und Luisa Ziaja, restlos zu überzeugen. Im Jurystatement heißt es dazu:

„Julischka Stengeles Projekt fat, dis_abled & mad thematisiert die Doppeldeutigkeit des Begriffs Performance: Performance als gesellschaftlicher Leitbegriff für Leistung und Performance als künstlerisches Medium. Wer muss, wer darf und wer kann Leistung erbringen, gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie? (…) Welche Körper werden, besonders in diesen Tagen, als Last verstanden? (…) Julischka Stengeles künstlerische Arbeit zeichnet sich, wie sie selbst sagt, durch unmissverständliches Eintreten für eine queere, feministische und body-positive Praxis aus. Der H13 Niederoesterreich Preis für Performance geht in diesem Jahr an eine Künstlerin, die als laute Fürsprecherin für Diversität in der Gegenwartkunst verstanden werden muss und die mit ihren Performances und kuratorischen Projekten die Wiener Kunstszene kompromisslos und kämpferisch bereichert hat.“

Der H13 Niederoesterreich Preis für Performance wird seit 2007 jährlich vergeben und ist mit 5000 Euro dotiert. Das Augenmerk des Kunstpreises liegt auf performativen Arbeiten der jüngeren Generation. So waren beispielsweise Christian Falsnaes (2008), Jakob Lena Knebl (2010) oder Barbis Ruder (2014) Gewinner_innen des H13 Niederosterreich Preis für Performance.

Die ausgezeichnete Performance fat, dis_abled & mad sowie die feierliche Preisverleihung finden am Do, den 03.09.2020 im Kunstraum Niederoesterreich statt. Eine begleitende Ausstellung wird dort von 04.09.2020 – 12.09.2020 zu sehen sein.

Rückfragen & Kontakt:

Kunstraum Niederoesterreich | Marina Ninic

0664/604 991 94 | marina.ninic @ kunstraum.net