NEOS: Beate Meinl-Reisinger zeigt in online Town-Hall-Rede Wege aus der Krise

Was Österreich jetzt braucht: Neue Zuversicht für einen echten Neustart

Wien (OTS) - Nach Überwindung der akuten Corona-Phase gehen NEOS einen Schritt Richtung Zukunft. Gerade von NEOS erwarten die Menschen auch Antworten auf die Fragen abseits des Tagesgeschehens: Was haben wir aus der Krise gelernt? Wie kommen wir aus dem tiefen Tal der Wirtschaftsflaute? Warum wird ein Comeback nicht reichen, sondern nur ein echter Neuanfang? Was werden Österreich und Europa dazu brauchen und was werden NEOS dazu beitragen?

Zu all diesen Fragen wird NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger morgen ihre Überlegungen und Antworten im Rahmen einer öffentlichen Town-Hall-Rede mit den Bürgerinnen und Bürgern teilen. Diese Rede ist öffentlich – im Rahmen einer Videokonferenz ist jede und jeder eingeladen, daran teilzunehmen.

Beate Meinl-Reisinger macht mit dieser Rede den Auftakt für die neuen inhaltlichen Schwerpunkte von NEOS, denen als konstruktiv kritische Kraft ein Comeback alter Zustände zu wenig ist. Es braucht jetzt eine neue Zuversicht für einen echten Neustart.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können morgen, am 5. Juni um 10:30 Uhr, auch unter https://us02web.zoom.us/j/81559697916 direkt an der Veranstaltung teilnehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu