FPÖ-Darmann: SPÖ und ÖVP finden sich mit höchstem Strompreis in Kärnten ab!

Kärntner Bevölkerung braucht Strompreissenkung statt Koalitionsstreit

Klagenfurt (OTS) - In einer Stellungnahme zur heutigen ÖVP-Aussendung zu den hohen Strompreisen in Kärnten erklärt der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann:

„SPÖ und ÖVP finden sich mit den österreichweit höchsten Strompreis in Kärnten offensichtlich ab und liefern sich lieber ein Scharmützel ohne Substanz, um davon abzulenken. Die Kärntner Bevölkerung braucht aber endlich eine Strompreissenkung und keinen Koalitionsstreit. Tatsache ist, dass Landeshauptmann Kaiser seit 2013 den Wählern eine Strompreissenkung versprochen hat, Finanzreferentin Schaunig KELAG-Eigentümervertreterin ist, SPÖ-Ämter-Multi Isep KELAG-Aufsichtsratsvorsitzender ist, das Land den maßgeblichen Einfluss in der Kelag hat und die ÖVP gemeinsam mit der SPÖ in der Landesregierung sitzt. Auf was warten diese beiden Parteien dann noch?“, so FPÖ-Obmann Gernot Darmann, der neuerlich vehement eine Strompreissenkung für die Kärntner Bevölkerung einfordert, statt ein Hin- und Herschieben der Verantwortung durch SPÖ und ÖVP.

