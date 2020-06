FPÖ-Darmann: Keine weitere Aufnahme von Asylwerbern in Kärnten!

Klagenfurt (OTS) - Im Zusammenhang mit der Unterbringung von 150 neuen Asylwerbern im jahrelang stillgelegten Asylgroßquartier in Villach-Langauen durch das ÖVP-Innenministerium betont heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Gernot Darmann neuerlich, dass es keine weitere Aufnahme von Asylwerbern in Kärnten geben darf.

„Wir haben derzeit allein in Kärnten 32.000 Arbeitslose und 62.000 Menschen in Kurzarbeit, die nicht wissen wie es weitergeht. Während von den völlig überzogenen Maßnahmen der Bundesregierung betroffene Arbeitnehmer und Unternehmer und hier insbesondere Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter in ihrer Existenz bedroht sind, öffnet die österreichische Bundesregierung ohne rechtliche Notwendigkeit weiterhin die österreichischen Staatsgrenzen für illegale Migranten. Würde die ÖVP-Grüne-Bundesregierung den wahren Problemen der Österreicher nur halb so viel Aufmerksamkeit widmen, wie dem Zudecken der unter Kurz und Nehammer fortgesetzten unkontrollierten Zuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls, könnte den von den Coronamaßnahmen der Regierung Betroffenen rascher und effizienter geholfen werden. Nach wie vor macht es den Anschein, dass die ÖVP aus dem Jahr 2015 nichts gelernt hat und Österreicher in einer Krisensituation jetzt besser bedient wären, würden sie in Österreich um Asyl ansuchen“, erklärt Darmann.

„Scheinbar sucht die ÖVP in der Zuwanderungspolitik aber einen Ausweg, um den Grünen mit ihrer Politik der offenen Grenzen in der Koalition wenigstens irgendetwas zuzugestehen“, so der FPÖ-Chef.

