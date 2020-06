Einfach erfrischend: Badefreuden in Niederösterreich

LR Danninger: Badeseen bieten würdigen Ersatz für Urlaub am Meer

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Sommer in Niederösterreich wird heuer anders. Im ganzen Land warten Badeseen und Teiche darauf, entdeckt und „erschwommen“ zu werden. Flussbäder laden zur Abkühlung nach einer Radtour ein und Wasserfälle sorgen für Erfrischung an heißen Wandertagen. Wer perfekte Infrastruktur und gepflegte Schwimmbahnen bevorzugt, springt im Freibad in die kalten Fluten, und an regnerischen Tagen stehen die Thermen und Saunen zur Verfügung.

Badespaß im Urlaub gehört für viele einfach dazu. Tourismuslandesrat Jochen Danninger ist überzeugt: „Niederösterreichs Badeseen bieten heuer einen würdigen Ersatz für den Urlaub am Meer, egal, ob für einen Ausflug oder einen Familienurlaub. Sie Betreiber setzen in Zeiten der Corona-Pandemie auf verstärkte Hygienemaßnahmen, aber auch die Eigenverantwortung der Badegäste, den Abstand einzuhalten, ist gefordert. All jene, die heuer sicheren und kühlen Badespaß ohne lange Anreise suchen, werden in Niederösterreich fündig.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Einfach erfrischend, so wird der Sommer in Niederösterreich. Die neue Sommerfrische bietet Abkühlung für den Körper und Erfrischendes für Geist und Seele. Landschaftlich abwechslungsreich, bequem und klimafreundlich erreichbar lockt Niederösterreich als die Ferien- und Freizeitregion vor den Toren Wiens mit jeder Menge Urlaubserlebnis und Abkühlung an heißen Tagen.“

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer-Tomschitz, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, www.mostviertel.at/im-und-ums-wasser, www.waldviertel.at/wasserspass, www.niederoesterreich.at.

