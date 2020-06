Brauereien pflanzen für den Umweltschutz

Weltweit werden morgen am Weltumwelttag Zeichen für ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt gesetzt. Brau Union Österreich achtet täglich darauf und setzt Bäume als Zeichen.

Linz (OTS) - In der Brau Union Österreich ist täglich Weltumwelttag. Das Nachhaltigkeitsziel, die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und als größtes Brauereiunternehmen Österreichs aktiv Verantwortung für die ökologischen und sozialen Herausforderungen zu unternehmen, wird an allen Brauereistandorten sowie beim Brauprozess umgesetzt und in den täglichen Arbeitsabläufen integriert.

„Ein nachhaltiger und schonender Verbrauch der Ressourcen ist uns wichtig. Darauf achten wir sowohl bei den Rohstoffen als auch während der gesamten Lieferkette“, so Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

Zum Erhalt der Rohstoffe im Verpackungsbereich wurde heuer bei Gösser auf Recyclingetiketten umgestellt. Dies erhält 1.000 Bäume pro Jahr und soll sukzessive für alle Marken der Brau Union Österreich eingesetzt werden.

Bäume für den Klimaschutz

Auch aktiv gepflanzt wird an den Brauereistandorten. Bereits letzten Herbst wurden bei den Brauereien Schwechat und Puntigam junge Bäume gesetzt. Im heurigen Frühjahr wurde das Projekt an den Brauereistandorten Wieselburg, Zipf und Villach fortgeführt.

Am Gelände der Brauerei Wieselburg wurde eine Silberlinde gepflanzt. Diese Baumart sorgt für eine verbesserte Luftqualität und ist besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit, Hitze, Staub und Abgase sowie ein wichtiger Nahrungslieferant für Bienen und Hummeln.

Die Brauereistandorte Villach und Zipf zieren seit Mai Ahornbäume. Aufgrund des großen Wuchses ist vor allem der Spitzahorn ein guter Schattenspender, kommt zudem mit wenig Wasser aus und ist widerstandsfähig gegen Industriebelastung.

„Die Bäume bei den Brauereien sind Symbol für die gemeinsame Arbeit mit unseren Stakeholdern im Sinne der Nachhaltigkeit, der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen“, so Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR der Brau Union Österreich.

Alle Baumpflanzungen wurden mittels Videos dokumentiert. Diese und weitere Projektvideos sind auf der Unternehmenswebsite nachzusehen.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit achtzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados, Sol und die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss, das alkoholfreie Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Linzer Bier, Villacher, Schleppe und Piestinger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

