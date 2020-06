UNOS/NEOS: WK-Präsident Mahrer muss zurücktreten

Unternehmer_innen fordern beim „Sag‘s laut!“ Donnerstags-Memo die Auflösung der Kammermilliarde und das Ende der Zwangsmitgliedschaft

Wien (OTS) - „Wenn die Wirtschaftskammer die Rücklagen nicht auflöst, bleibt nur eine Schlussfolgerung – eine freiwillige Mitgliedschaft wo man entscheiden kann ob man Mitglied sein will oder nicht. Und dann ist auch klar, dass ein Präsident, der so wenig Gespür für die Lage der Unternehmer_innen hat, nicht der richtige Präsident ist, um die Unternehmer_innen in diesem Land zu vertreten“, fordert Unternehmer und UNOS-Bundessprecher Michael Schuster am Donnerstag Vormittag im Zuge einer Protest-Aktion zahlreicher von der Corona-Krise betroffener Unternehmer_innen die Auflösung der Rücklagen und den Rücktritt von Harald Mahrer.



Wiederum kein Gespür zeigte Harald Mahrer als er WK-Generalsekretär Karlheinz Kopf mit einer Delegation an Mitarbeiter_innen der Wirtschaftskammer vorschickte um der Veranstaltung zu entgegnen. Kopf erhielt auf seine Bitte die Möglichkeit sich vor den Unternehmer_innen zu äußern und argumentierte gegen die Auflösung der Rücklagen, dass diese ausschließlich „eine Liquiditätsreserve FÜR die Wirtschaftskammer sind“ und somit nicht den Unternehmen zusteht.



Mehr Klarheit, schnelle Hilfen und endlich Perspektiven für die Unternehmer_innen, um arbeiten zu können, fordert NEOS-Nationalsratsabgeordnete Henrike Brandstötter. „Koste es, was es wolle -hat die Regierung versprochen, und dann ist daraus der größte Murksgeworden, den wir jemals gesehen haben“, richtet die EPU-Sprecherin ihre Kritik an Wirtschaftskammer und Regierung.



Ebenfalls adressierten Gert Kunze (Café Eiles), Simone Pibernik (entwicklung.jetzt), Stiletto Stohl (Verein zur Verbreitung österreichischer Rockmusik), Yael Loulati (Shabbeskitchen) ihre Anliegen heute direkt an ihre vermeintliche Interessensvertretung.



Weitere Unternehmer_innen können wöchentlich am Donnerstag um 9.00 Uhr bei „Sag’s laut“ – das Donnerstags-Memo ihre Forderungen vor der Wirtschaftskammer an WKO-Präsident Harald Mahrer richten. Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Cathrin Waltl

NEOS - Unternehmerisches Österreich (UNOS)

cathrin.waltl @ unos.eu

+43 650 9194294