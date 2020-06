Toto: Jackpot – am Wochenende geht es um rund 10.000 Euro

Jackpots auch beim Zwölfer sowie in der Torwette

Wien (OTS) - Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Österreichischen Fußball-Bundesliga ließ die Herzen der Toto Fans höherschlagen. Die mehrheitlich überraschenden Ergebnisse jedoch sorgten dafür, dass es niemandem gelang, einen Dreizehner zu tippen. Und so geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot und damit um rund 10.000 Euro.

Dies ist jedoch nicht der einzige Jackpot, der am Wochenende zur Ausspielung gelangt. Es gab nämlich auch keinen Zwölfer, womit es hier in der nächsten Runde um etwa 5.000 Euro geht.

Auch in der Torwette heißt es in den ersten beiden Rängen Jackpot. Im Topf für fünf richtige Ergebnisse liegen mehr als 32.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 23B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 23A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.594,63 – 10.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.481,10 6 Elfer zu je EUR 91,80 98 Zehner zu je EUR 11,20 78 5er Bonus zu je EUR 5,80

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 2 / 1 2 1 2 X 1 2 2 X 1 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 32.147,52 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 415,49 Torwette 3. Rang: 12 zu je EUR 43,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 132.4503,99

Torwette-Resultate: 1:2 1:1 0:+ 1:0 0:+

