Lotto: Zwei Sechser zu je 500.000 Euro in OÖ und NÖ

Jackpot beim Joker – 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - Eine alte Lotto Weisheit hat sich am Mittwoch wieder einmal bewahrheitet: Werden „Geburtstagszahlen“, also Zahlen von 1 bis 31 gezogen, ist ein Sechser sehr wahrscheinlich. Nun, am Mittwoch wurden ausschließlich Geburtstagszahlen gezogen, und gleich zwei Spielteilnehmer hatten die „sechs Richtigen“ angekreuzt. Ein Oberösterreicher aus dem Traunviertel und ein Niederösterreicher aus dem Industrieviertel sind es, die jeweils per Normalschein zum Erfolg gekommen sind und sich die Sechser-Million teilen. Jeder der beiden erhält somit exakt 500.000 Euro.

Fünf Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 16.900 Euro. Zwei Steirer waren per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Steirer, ein Burgenländer und ein Wiener jeweils per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und so dürfen sich 57 Spielteilnehmer über jeweils mehr als 4.100 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. Juni 2020

2 Sechser zu je EUR 500.000,00 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 16.867,60 81 Fünfer zu je EUR 1.135,80 186 Vierer+ZZ zu je EUR 148,30 3.977 Vierer zu je EUR 38,50 4.107 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 59.799 Dreier zu je EUR 4,60 143.931 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 09 10 13 18 31 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. Juni 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 57 Fünfer zu je EUR 4.125,00 2.531 Vierer zu je EUR 15,70 37.346 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 05 09 20 25 27

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 3. Juni 2020

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 389.834,97 – 500.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 89 mal EUR 880,00 882 mal EUR 88,00 8.102 mal EUR 8,00 80.522 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 1 9 0 3 6

