ORF III am Freitag: Auftakt für „So ein Theater“ mit zwei Bühnenklassikern aus den Wiener Kammerspielen

„Mit besten Empfehlungen“ und „Das lebenslängliche Kind“ u. a. mit Karl Merkatz, Franz Stoß, Heinz Marecek u. v. a.

Wien (OTS) - Am 5. Juni 2020 sowie wöchentlich ab 26. Juni, immer freitags ab 20.15 Uhr, lautet das Motto in ORF III Kultur und Information „So ein Theater“: Dann präsentiert der Schauspieler, Autor und langjährige Volkstheater-Intendant Michael Schottenberg Sternstunden des österreichischen Theaters mit Bühnenklassikern und zahlreichen Publikumslieblingen – großteils aus den Wiener Kammerspielen, dem Theater in der Josefstadt oder aufgezeichnet im ORF-Zentrum.

Zum Auftakt stehen zwei Kammerspiel-Aufzeichnungen auf dem Programm:

Den Anfang macht die Produktion „Mit besten Empfehlungen“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1990, die Dietmar Pflegerl in Szene setzte. Der kleine Angestellte eines großen Industriebetriebes, Josef Pötzl (Karl Merkatz), wird vom Generaldirektor des Unternehmens durch einen Irrtum für ein Protektionskind des Ministers gehalten und avanciert. Nach 30 Jahren als „Loser“ eröffnen sich für ihn auf einmal ungeahnte Möglichkeiten. Doch er hängt von der Gunst einer Frau ab. In weiteren Rollen sind u. a. Franz Stoß, Serge Falck, Gudrun Velisek und Kurt Sobotka zu sehen.

Anschließend zeigt ORF III mit „Das lebenslängliche Kind“ (22.30 Uhr) ein Lustspiel von Robert Neuner nach dem Kästner-Roman „Drei Männer im Schnee“. In der Inszenierung von Heinz Marecek aus den Kammerspielen 1986 sind in den Hauptrollen Heinz Marecek selbst sowie Franz Stoß und in weiteren Rollen u. a. Elfriede Ott und Kurt Sobotka zu sehen.

Der arbeitslose Werbemann Dr. Paul Scheinpflug (Marecek) und der Millionär Konrad Lehmann (Stoß) gewinnen beide beim Preisausschreiben der Lehmann-Werke einen Aufenthalt in einem Hochgebirgs-Luxushotel. Lehmann will als Herr Müller auftreten, um herauszufinden, „wie man als armer Mann behandelt wird“. Seine Tochter (Elisabeth Danihelka) warnt jedoch die Hotelleitung und informiert sie über ein paar Eigenheiten und Ticks des Herrn Papa.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at