Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 5.6.: Tourismus-Obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher im Interview

Wien (OTS) - Die scheidende Tourismus-Obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher spricht bei Maria Kern über schleppende Hilfen der Regierung, magere Erwartungen für den Sommer und ihr diffiziles Verhältnis zu Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 5. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Sechs Jahre lang ist Petra Nocker-Schwarzenbacher an der Spitze der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer gestanden. Ende Juni hört sie auf - nicht ganz freiwillig, gesteht die 55-jährige Hotel-Besitzerin aus St. Johann im Pongau offen ein. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer will mit einem neuen Team weiterarbeiten. Im „Saldo“-Interview spricht Nocker-Schwarzenbacher über ihr Verhältnis zu Präsident Mahrer und auch über potenzielle Nachfolger sowie über die Folgen von Ischgl. Die Branchen-Vertreterin beurteilt außerdem die teils schleppend angelaufenen Hilfspakete der Regierung. Und fordert Nachbesserungen etwa beim Fixkostenzuschuss. Für den Sommer erwartet die Expertin eine Auslastung von 30 bis 50 Prozent. Es werde Jahre dauern, um die Schulden abzubauen - und einige Betriebe werden nicht überleben, ist Nocker-Schwarzenbacher überzeugt.

