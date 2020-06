Kirchbaumer: Wichtige Vorbildwirkung und Motivation für mehr Frauen in Top-Positionen!

Tiroler Wirtschaftsbund begrüßt Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsgremien in staatsnahen Betrieben auf 40 Prozent

Innsbruck (OTS) - Für die die Tiroler Nationalratsabgeordnete Rebecca Kirchbaumer ist der Vorstoß von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Frauenministerin Susanne Raab zur Festschreibung eines 40-prozentigen Frauenanteils in jenen Unternehmen, an denen der Bund mit 50 Prozent oder mehr beteiligt ist, mehr als nur eine „schwarz auf weiß festgehaltene Zahl“.

„Damit lebt die Regierung über die Beteiligungen des Bundes eine wesentliche Vorbildwirkung. Mit dem Festschreiben von Fairness motiviert man all jene kompetenten Frauen, die in Top-Positionen wirken und Verantwortung übernehmen möchten“, so Kirchbaumer. Der Blick auf die durchschnittlichen Zahlen zeige, dass man hier in den vergangenen Jahren bereits einen erfolgreichen Weg einschlagen konnte. Dennoch gäbe es nach wie vor „Ausreißer nach unten“, die man in Zukunft ausschließe müsse. So erfüllten 35 von 54 untersuchten Unternehmen bereits die bis Ende 2019 umzusetzende Quote von 35 Prozent. „Dank dieser Basis können wir nun wieder einen Schritt weitergehen und unsere Ziele als berechtigte Forderung nach oben schrauben. Das entspricht sowohl der Annäherung an eine gesellschaftliche Realität, als auch der Notwendigkeit einer zeitgemäßen und zugleich vorteilhaften Balance in der Führung erfolgreicher Unternehmen“, so Kirchbaumer.

