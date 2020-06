Grüne Wieden/Neuroth: Wirtschaftskammer-Park jetzt für die Menschen öffnen!

Wien (OTS) - Die Grünen Wieden setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, dass der Park der Wirtschaftskammer in der Schönburgstraße endlich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Heute vormittag haben die Grünen Wieden gemeinsam mit Bewohner*innen aus der Nachbarschaft über 200 Unterschriften von Anrainer*innen an den stv. Generalsekretär der Wirtschaftskammer übergeben.

„Die Wieden ist ein Bezirk mit wenig öffentlich zugänglichen Grünflächen. Viele Parks sind in Privatbesitz und nützen daher den Menschen in diesem dichtverbauten Bezirk nichts. Gerade jetzt, vor dem nächsten Hitzesommer und in Zeiten des Klimawandels wäre es endlich an der Zeit, den Park der Wirtschaftskammer mit seinem wohltuenden Altbaumbestand für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, so die stv. Bezirksvorsteherin, Barbara Neuroth.

Neuroth verweist darauf, dass die Arbeiterkammer den in ihrem Besitz befindlichen Anton Benya Park immer schon geöffnet hat. „Die Wirtschaftskammer, die auf Plakaten und in Reden den Klimaschutz hochhält, sollte nun auch Taten folgen lassen. Weg vom green washing hin zu Grünraum für die Anrainer*innen. Vor allem ältere Menschen und Familien würden davon profitieren. Laufende Umbauten am Gelände der WKO rechtfertigen diesen Wunsch, es muss rasch gehandelt werden“, so Neuroth.

