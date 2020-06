Zurück im Musikverein: Konzerte der Wiener Philharmoniker mit Barenboim und Welser-Möst in ORF 2, ORF III, Ö1 und fidelio

Am 7. und 21. Juni 2020

Wien (OTS) - Nach der mehrwöchigen, Corona-bedingten Schließung nehmen zwei der bedeutendsten österreichischen Kulturinstitutionen ihren Spielbetrieb wieder auf: Die Wiener Philharmoniker und der Wiener Musikverein präsentieren ab kommendem Wochenende wieder gemeinsam Konzerte – und der ORF ist mit dabei. Aus einer Reihe außerordentlicher Veranstaltungen, die aufgrund behördlicher Vorgaben für jeweils maximal 100 Besucherinnen und Besucher zugelassen sind, zeigt der ORF schon in der „matinee“ am Sonntag, dem 7. Juni 2020, um 9.40 Uhr in ORF 2 das allererste philharmonische Konzert post Corona mit Daniel Barenboim als Dirigent und Pianist. Auf dem Programm stehen Mozarts Konzert für Klavier und Orchester B-Dur, KV 595, sowie Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 5 c-Moll, op. 67. Am Sonntag, dem 21. Juni, präsentiert „Erlebnis Bühne LIVE“ im Rahmen der Reihe „Wir spielen für Österreich“ um 20.15 Uhr in ORF III einen weiteren Auftritt der Wiener Philharmoniker, diesmal unter der Leitung von Franz Welser-Möst. Dargeboten werden Richard Strauss’ vier symphonische Zwischenspiele aus der Oper „Intermezzo”, op. 72 sowie Franz Schuberts Symphonie Nr. 3 D-Dur, D 200.

In Ö1 ist das Konzert der Wiener Philharmoniker mit Daniel Barenboim als Live-Übertragung am 7. Juni um 11.03 Uhr in der „Matinee“ zu hören, ebenso das Konzert mit Welser-Möst, das am 21. Juni in der „Matinee“ um 11.03 Uhr live übertragen wird.

Auch die Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) präsentiert ihren Userinnen und Usern beide Ereignisse: So ist das Barenboim-Konzert als Aufzeichnung parallel zum TV-Sendetermin in ORF 2 am 7. Juni abrufbar. Die philharmonische Matinee mit Franz Welser-Möst am 21. Juni können Klassikfans bereits vor der live-zeitversetzten ORF-III-Ausstrahlung live um 11.00 Uhr auf „fidelio“ genießen. Beide Konzerte stehen danach als Video-on-Demand in der „fidelio-Klassithek“ zur Verfügung, die insgesamt mehr als 160 Programme der Wiener Philharmoniker zum Abruf bereithält – darunter auch Produktionen mit Daniel Barenboim und Franz Welser-Möst.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Unsere langjährigen Partner, die Wiener Philharmoniker und der Musikverein, spielen wieder und geben damit ein weiteres kräftiges Lebenszeichen der Kulturnation Österreich, das aufgrund der strengen behördlichen Sicherheitsbestimmungen nur für einen sehr limitierten Besucherkreis im Konzertsaal erlebbar sein wird. Daher freuen wir uns besonders, zwei dieser hochkarätigen Ereignisse via ORF 2, ORF III, Ö1 und der Klassikplattform fidelio einem großen Publikum zugänglich zu machen. So bietet der ORF als größte Kulturbühne des Landes allen Musikliebhaberinnen und -liebhabern zumindest auf diesem Weg Zutritt zum prachtvollen Goldenen Saal mit seiner einzigartigen Akustik und der Darbietung dieses Spitzenorchesters unter der Leitung der herausragenden Maestri Daniel Barenboim und Franz Welser-Möst – ganz nach dem ORF-Motto ‚Wir sind Kultur‘“.

Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker:

„Wir freuen uns sehr, dass unser Konzertbetrieb diesen Freitag, am 5. Juni, nach einer langen Pause langsam wieder anlaufen kann und einzelne Konzerte in kleinstem Rahmen im Musikverein stattfinden können. Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist die Besucherzahl stark eingeschränkt (mit maximal 100 Personen im Publikum). Es ist für unser Orchester sehr wichtig, wieder gemeinsam aufzutreten und für unser Publikum zu spielen. Bei den philharmonischen Konzerten haben wir auf den Kartenverkauf verzichtet. Das kleine Kartenkontingent ergeht an Unterstützer und Familienmitglieder, die uns durch die Krise begleitet haben. Dank unserer langjährigen und außergewöhnlichen Partnerschaft mit dem ORF ist es uns möglich, einige Konzerte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und den besonderen Moment der Wiederaufnahme unseres Konzertbetriebs miterleben zu lassen.“

Dr. Thomas Angyan, Intendant des Musikvereins:

„Wir spielen wieder! Auch wenn sich die Tür fürs erste nur einen Spaltbreit auftut, wollen wir unser Haus wieder öffnen. Die Musik soll hier wieder klingen dürfen. Wir ergreifen jede Gelegenheit dazu! Nicht anders war dieses Haus gedacht, als es vor 150 Jahren eröffnet wurde: Musik soll hier aufs Schönste lebendig werden. Mit einer Jubiläumssaison und einem glanzvollen Musikvereinsfestival wollten wir es groß feiern. Wir bleiben dabei: Unter anderen Voraussetzungen lassen wir den Grundgedanken aufleben, auf dem der Musikverein aufbaut. Unsere Kunst braucht die Begegnung. Eine angepasste Form unseres Musikvereinsfestivals wird es mit Konzerten vom 5. Juni bis 28. Juni erlebbar machen.“

Details zum ersten philharmonischen Konzert in der „matinee“ am Sonntag, 7. Juni, 9.40 Uhr, ORF 2

Noch vor wenigen Monaten freuten sich die Wiener Philharmoniker auf die Zusammenarbeit mit Dirigent Daniel Barenboim im Mai – gemeinsam wollten sie die 7. Symphonie von Gustav Mahler im Großen Saal des Musikvereins interpretieren. Die Corona-Pandemie machte den Plan jedoch zunichte und an eine Wiederaufnahme ihrer Konzertprogramme bis zum Saisonende des Musikvereins war lange Zeit nicht mehr zu denken. Kaum wurden die Lockerungen im Kulturbereich für Anfang Juni verkündet, hat auch der Wiener Musikverein reagiert und setzt bis Ende Juni auf mehrere kurze Konzertzyklen mit den Wiener Philharmonikern sowie auf glänzende Dirigentennamen.

Den Auftakt am 5., 6. und 7. Juni bestreitet das philharmonische Orchester nun mit Daniel Barenboim, der als Solist und Dirigent auftreten wird und damit ein weiteres Mal seine besondere Beziehung zu dem Wiener Klangkörper untermauert. Der ORF ist bei dem denkwürdigen Ereignis dabei und ermöglicht mit der zeitversetzten Ausstrahlung einer vielfachen Zahl des eigentlich interessierten Publikums die Teilnahme. Denn laut Verordnung ist im Goldenen Saal höchstens 100 Besucherinnen und Besuchern, die schachbrettartig verteilt sitzen werden, der Musikgenuss in einer Maximaldauer von 70 Minuten – und ohne Pause – erlaubt.

Auf dem Programm steht zunächst Wolfgang A. Mozarts Konzert für Klavier und Orchester in B-Dur, KV 595, das der Pianist Daniel Barenboim vom Klavier aus dirigieren wird. Danach spielen die Wiener Philharmoniker unter seiner Leitung Ludwig van Beethovens Symphonie Nr.5 in c-Moll und erinnern damit an das große Beethoven-Jubiläum zum 250. Geburtstag des Musikgenies, dessen Feiern Corona-bedingt vielfach abgesagt worden waren.

Für die Bildregie der ORF-Produktion mit insgesamt sechs Kameras zeichnet Agnes Méth verantwortlich. Die Moderation übernimmt Teresa Vogl.

