Fußball live: HPYBET 2. Liga startet in ORF SPORT + mit Ried – Lafnitz

22 Spiele ab 5. Juni, Bundesliga geht am 6. Juni mit Altach – Tirol und am 7. Juni mit WAC – LASK weiter

Wien (OTS) - Nun rollt der Fußball auch wieder in der 2. Liga und das gleich 22-mal live in ORF SPORT +: Am Freitag, dem 5. Juni 2020, geht es um 20.15 Uhr mit Ried – Lafnitz und Kommentator Michael Bacher los. Ried führt mit acht Punkten Vorsprung auf Austria Klagenfurt die Tabelle an. Lafnitz ist Tabellensechster. Am Samstag, dem 6. Juni, folgt um 20.15 Uhr – ebenfalls aus der 20. Runde – das Spiel GAK 1902 – Austria Lustenau.

Die Live-Übertragungen aus der 2. Liga in ORF SPORT + in der Übersicht (Runden 20 bis 25):

Freitag, 5. Juni, 20.15 Uhr: 20. Runde SV Ried – Lafnitz (Kommentator Michael Bacher)

Samstag, 6. Juni, 20.15 Uhr: 20. Runde GAK 1902 – Austria Lustenau (Rainer Liebich)

Mittwoch, 10. Juni, 18.20 Uhr: 21. Runde GAK 1902 – SV Ried Donnerstag, 11. Juni, 20.15 Uhr: 21. Runde Liefering – FAC Wien

Samstag, 13. Juni, 20.15 Uhr: 22. Runde Horn – Amstetten

Sonntag, 14. Juni, 20.15 Uhr: 22. Runde Austria Klagenfurt – Lafnitz

Freitag, 19. Juni, 20.15 Uhr: 23. Runde Austria Lustenau – Austria Klagenfurt

Samstag, 20. Juni, 20.15 Uhr: 23. Runde Blau Weiß Linz – FC Juniors OÖ

Dienstag, 23. Juni, 20.15 Uhr: 24. Runde Austria Klagenfurt – GAK 1902

Mittwoch, 24. Juni, 18.00 Uhr: 24. Runde Wacker Innsbruck – Liefering

Freitag, 26. Juni, 20.15 Uhr: 25. Runde SV Ried – Blau Weiß Linz Samstag, 27. Juni, 20.15 Uhr: 25. Runde Lafnitz – Wacker Innsbruck

Bundesliga geht mit Altach – Tirol bzw. WAC – LASK weiter

In der Bundesliga geht es am Samstag, dem 6. Juni, ab 16.45 Uhr in ORF 1 mit Altach – Tirol und der Qualifikationsgruppe weiter. Kommentator ist Thomas König, für die Analysen sorgen Christian Diendorfer und Helge Payer. Aus der Meistergruppe zeigt ORF 1 am Sonntag, dem 7. Juni, ab 16.45 Uhr das Spiel WAC – LASK. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer liefern die Analysen.

sport.ORF.at, ORF-Fußball und ORF-TVthek liefern den Fans im Web und via App topaktuelle und multimediale Packages. Laufend neue Storys rund um Clubs und Spiele, spannende Hintergrundinfos und Analysen, umfangreiches Tabellen- und Statistik-Material, interessante Social-Media-Postings u. v. m. sorgen dafür, dass Fußball-Begeisterte jederzeit und überall via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone immer auf dem neuesten Stand in puncto 2. Liga sind. Und man kann via Live-Stream auch direkt bei den ORF-Übertragungen der Spiele mit dabei sein. Die ORF-TVthek liefert außerdem noch Video-on-Demand-Highlights der Spiele.

Auch der ORF TELETEXT informiert seine Leserinnen und Leser im Rahmen seiner Sportberichterstattung täglich aktuell in Storys und Analysen sowie mit einem umfassenden Tabellen- und Statistik-Bereich über das Geschehen.

