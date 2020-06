Liesinger Volkspartei fordert Lärmschutzmaßnahmen entlang der U6

Offensive in Bezirksvertretungssitzung für die Bewohner/innen für den Bereich Alterlaa und Siebenhirten

Wien (OTS) - Die Liesinger Volkspartei bringt in der heutigen Bezirksvertretungssitzung mehrere Anträge für Lärmschutzmaßnahmen entlang der U6 ein. Da mittlerweile jede U6 bis nach Siebenhirten fährt, hat sich die Lärmproblematik verschärft. Mehrere Bürgerinitiativen setzen sich seit Jahren für eine Verbesserung der Situation ein. Patrick Gasselich, designierter Bezirksparteiobmann der VP-Liesing, und Dominik Bertagnol, Klubobmann der VP-Liesing, zeigen sich angesichts der Untätigkeit von Bezirk und Stadt verärgert: „Seit Jahren fordern Bewohnerinnen und Bewohner, Bürgerinitiativen und wir Lärmschutzmaßnahmen entlang der U6 – bislang ist nicht wirklich etwas passiert. Da nun jeder Zug nach Siebenhirten fährt, verschlimmert sich die Situation weiter. Es braucht endlich Lärmschutzmaßnahmen wie beidseitige Lärmschutzwände für den gesamten Bereich zwischen Alterlaa und Siebenhirten. Darüber hinaus könnte eine Geschwindigkeitsreduktion der U6 vor allem in den Nachtstunden sofort zu einer Verbesserung für die Anrainerinnen und Anrainer führen.“

„Gerade aufgrund der zunehmenden Besiedelung in dem Gebiet wäre es endlich notwendig, dass Lärmschutzwände für die dort lebenden Liesingerinnen und Liesinger errichtet werden. In Liesing sind in den letzten Jahren zahlreiche Wohnbauprojekte entstanden, da ist es da Mindeste, dass Maßnahmen umgesetzt werden, um die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern“, so Gasselich weiter. Bertagnol hält abschließend fest: „Mit unseren Anträgen zum Thema Lärmschutz möchten wir den entlang der U6 lebenden Liesingerinnen und Liesingern helfen, dass es endlich ein Umdenken seitens der Wiener Linien gibt und die lang ersehnte Lärmschutzwand realisiert werden kann.“

