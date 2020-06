Österreich ist recycling-bewusst

Regionale Sammelstellen werden gerne genutzt

Wien (OTS) - Im Auftrag von EucoLight, der europäischen Vereinigung von Sammel- und Verwertungssystemen für Altlampen, in der auch UFH Mitglied ist, wurde eine Studie über das Recycling-Wissen und Bewusstsein von Verbrauchern durchgeführt. Konsumenten aus fünf europäischen Ländern wurden dazu befragt, was sie über die Entsorgung von alten oder defekten Elektrogeräten, Lampen und Batterien überhaupt wissen und wie sie diese tatsächlich im Alltag entsorgen. Die ÖsterreicherInnen zeigen dabei im internationalen Ländervergleich großes Recycling-Bewusstsein: Sie sehen getrennte Abfallsammlung als sehr wichtig an und wissen über ihre Pflichten und die richtige Entsorgung sehr gut Bescheid. Vor allem kommunale Sammelstellen sind dabei ihre erste Anlaufstelle.

EucoLight ist die europäische Vereinigung von Sammel- und Verwertungssystemen für Altlampen. Ihr Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft für Lampen und Leuchten zu realisieren und entsprechende Projekte (z.B. zur Aufklärung von Konsumenten über die richtige Entsorgung) voranzutreiben. Nun hat EucoLight eine repräsentative, internationale Studie in Auftrag gegeben, die Konsumenten in fünf verschiedenen Ländern zu ihrem Wissen und Verhalten rund um das Recycling von Elektroaltgeräten, Lampen und Batterien befragt hat.

ÖsterreicherInnen nehmen ihre Recycling-Verantwortung sehr ernst

Zwei Drittel der Befragten geben an, dass die getrennte Sammlung und das Recycling von Abfällen wichtig im Kampf für den Umwelt- und Klimaschutz ist. 67% der ÖsterreicherInnen wissen, dass das ihre persönliche Aufgabe ist und unterstützten das mit ihrem Recycling-Verhalten. Marion Mitsch, Geschäftsführerin der UFH Holding und Vize-Präsidentin von EucoLight erklärt: „Jeder von uns ist in der Verantwortung im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes zu handeln. Umso erfreulicher ist das Ergebnis, dass sich die ÖsterreicherInnen dieser Verantwortung bewusst sind und auch entsprechend handeln.“

Richtig entsorgen – kommunale Sammelstellen erste Anlaufstelle

Wie und wo sie alte oder defekte Elektrogeräte, Lampen und Batterien richtig entsorgen können, wissen drei Viertel aller Befragten. Bei den ÖsterreicherInnen ist der Anteil sogar noch höher: Durchschnittlich 88% der ÖsterreicherInnen wissen über die fachgerechte Entsorgung von Lampen Bescheid. Über 84% der ÖsterreicherInnen wissen über die fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten wie Waschmaschinen oder elektrische Zahnbürsten Bescheid. Fast alle Österreicherinnen und Österreicher (97%) sind mit der korrekten Sammlung von Batterien vertraut. „Die ÖsterreicherInnen haben im Ländervergleich das beste Wissen über fachgerechte Entsorgung. Das zeigt, dass wir absolut auf dem richtigen Weg und ein Vorbild für ganz Europa sind“, betont Marion Mitsch.

Die kommunalen Sammelstellen werden von der Mehrheit der befragten EU-BürgerInnen sehr gut angenommen. 71% der ÖsterreicherInnen nutzen regelmäßig eine oder mehrere der über 2000 kommunalen Sammelstellen. Mehr als zwei Drittel der Befragten sind mit deren Lage (Distanz zu ihrem Zuhause) und dem Service (z.B. Öffnungszeiten) zufrieden.

Weitere Aufklärungsarbeit bei EucoLight im Fokus

Rund ein Drittel der befragten EU-BürgerInnen gibt an, beim Kauf noch mehr Informationen über die richtige Entsorgung von Elektroaltgeräten, Lampen und Batterien zu erwarten. „Natürlich nehmen wir uns das zu Herzen. Gemeinsam mit EucoLight setzen wir uns im europäischen Verband v.a. dafür ein, die Verbraucher noch besser über die Entsorgung und Abgabestellen aufzuklären. Denn nur so können die Recyclingquoten noch erhöht werden. Durch die Studie wissen wir, wo wir noch mehr informieren und ansetzen müssen und in Zukunft weiteres Info-Material zur Verfügung stellen werden“, sagt Marion Mitsch.

