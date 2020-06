Almen statt Palmen

Druckfrisch & nachhaltig: Der neue Almhüttenkatalog in Österreich 2020/2022 ist da!

Innovation: App Alm- Beamer und Unterstützung eines Aufforstungsprojektes

Rauf auf die Alm und rein in die Hütte. Pünktlich zur Wiedereröffnung der Beherbergungsbetriebe am 29. Mai erscheint der neue „Almhüttenkatalog in Österreich“ 2020/2022. Eine perfekte Einstimmung auf einen nachhaltigen und sicheren Urlaub in Österreich – „Almen statt Palmen“- lautet die Devise des heurigen Sommers!

Herr oder Frau einer eigenen „Hütte“ sein, viel Platz bzw. viel Abstand haben und Natur pur- alles Attribute um einen ansteckungssicheren, immunstärkenden und nachhaltigen Urlaub zu verbringen. Urlaub auf der Alm ist so wie Urlaub am Bauernhof in Österreich- mehr denn je „die perfekte Urlaubsform“ für Familien, Pärchen, Freunde oder auch ganz allein – zum Seele baumeln lassen und Energie tanken.

Eine gute Auswahl mit den 135 schönsten Almhütten präsentiert sich im neuen auf 68 Seiten starken Almhüttenkatalog- von einfach, gediegen bis luxuriös, von rustikal bis modern, von klein und fein bis zu 20 Personen, von 900 m bis 2500 Meter Seehöhe, groß teils Selbstversorgerhütten: die Palette reicht von Jagd- bis Sennhütten, Hütten direkt an der Piste, Premiumchalets, Almhäuser, alten Bergbauernhäusern, und einigen wenigen Almgasthäusern!

Alle Hütten sind qualitätsgeprüft und handverlesen. Allesamt in bäuerlichen Familienbesitz- oft seit Generationen, liebevoll und zeitgemäß für die Gäste hergerichtet, unglaublich charmant- ein Stück „österreichisches Kulturgut“ -inmitten unserer prachtvollen und einzigartigen Berg- und Kulturlandschaft!

Urlaub auf der Alm ist ein Spezialangebot von Urlaub am Bauernhof, genauso wie Winzerhöfe, Landhöfe, Reiterhöfe, Vital -und Biohöfe und nicht zuletzt den Kinderbauernhöfen.

App ALM-BEAMER : Damit kann man schon von Zuhause aus die Alm virtuell erleben und Teil der Augmented Reality Almen Welt sein. Verschiedene 360 Grad Panoramabilder sind in einzelnen Szenen hinterlegt. Ob auf der Alm oder in der Hütte – überall findet man animierte oder statische 3D-Tiere. Einzigartige Momente festhalten und mit seinen Freunden teilen. Erhältlich im Apple Store oder bei Google Play Store. Natürlich kostenfrei.

Tu was Gutes: Pro APP Download wird ein Bäumchen gepflanzt. Gemeinsam mit dem Waldbauernverband im Murtal unterstützen wir einen Landwirt, der durch einen starken Windwurf und einen schweren Unfall schwer getroffen wurde!

Rückfragen & Kontakt:

Edith Sabath-Kerschbaumer, Geschäftsführerin

Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten

Tel.: +43 (0) 463 33 00 99, office @ urlaubambauernhof.com